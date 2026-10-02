Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că circulația pe autostrada A1, între Sibiu și Boița, va fi închisă începând de luni, 5 octombrie, pentru continuarea construcției lotului 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Restricțiile sunt programate până în 19 decembrie 2026.
„Închidere circulație pe A1, între Sibiu și Boița, pentru continuarea construcției lotului 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7”, a anunțat CNAIR pe Facebook.
„În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier. Restricțiile vor fi impuse între 05 octombrie și 19 decembrie 2026”.
Potrivit CNAIR, traficul se va defășura deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățile Veștem și Cisnădie.