Cum se ajunge la premier, prin cine și cu ce verificări. Sunt întrebările angajaților de la guvern, către Ilie Bolojan

Guvernul a confirmat că audierea lui Ilie Bolojan, în calitate de martor la DNA Iași, în dosarul Fănel Bogos a privit împrejurările audienței acordate omului de afaceri. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului precizează că acesta era chiar subiectul asupra căruia cerea explicații încă din 31 ianuarie: cum se ajunge la premier, prin cine și cu ce verificări. ”SAALG inventaria coincidențele din jurul premierului: explicațiile lui Dragoș Anastasiu despre „șpaga de supraviețuire”, invocarea numelui lui Ilie-Gavril Bolojan în promisiuni de influență, întâlnirea cu Bogos și eliminarea condițiilor specifice pentru numirea șefului Corpului de Control etc.”, potrivit unui comunicat transmis de sindicat.

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”Biroul prim-ministrului nu este un beneficiu inclus în cotizația de partid”

SAALG reamintește momentul întâlnirii omului de afaceri Fănel Bogos cu Ilie Bolojan în biroul din Palatul Victoria.

”În cazul Bogos, întâlnirea de la Palatul Victoria este recunoscută chiar de Guvern. La 23 septembrie 2025, Mihai Barbu l-a adus pe omul de afaceri în biroul premierului. Motivul invocat pentru audiență privea chestiuni politice ale filialei PNL Vaslui. Bolojan a explicat ulterior că Bogos și-a prezentat și problemele cu autoritățile, susținând că nu i-a cerut nimic și că întâlnirea nu a avut urmări.

Chiar această versiune ridică o întrebare foarte concretă: cum ajunge o discuție despre un posibil candidat al unei filiale de partid în biroul prim-ministrului, cu problemele firmei sale pe masă? Palatul Victoria este întreținut din banii tuturor. Accesul la premier trebuie să poată fi explicat și celor care nu vin recomandați de un lider PNL. Biroul prim-ministrului nu este un beneficiu inclus în cotizația de partid”, se arată în comunicat.

În document, sindicaliștii de la guvern, îi solicită premierului explicații despre modul în care sunt protejați lucrătorii care merg în controale la firme și care n-ar trebui să se întrebe pe cine cunoaște patronul și cine va telefona după plecarea echipei.

”Dosarul are și o miză pe care salariații statului o înțeleg imediat. Potrivit acuzațiilor comunicate de DNA, se urmărea înlocuirea directorului DSVSA Vaslui, obținerea unor despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea ori încetarea controalelor la fermele societății lui Bogos. Procurorii au anunțat că Cristina Trăilă, care fusese numită în această funcție prin decizia semnată de Ilie-Gavril Bolojan la 27 iunie 2025, ar fi sprijinit demersurile de influențare a conducerii ANSVSA. Stabilirea faptelor și a eventualelor vinovății revine justiției.

Pentru SAALG, protejarea lucrătorilor din administrația publică este o obligație a conducerii statului. Un inspector trebuie să poată controla o firmă fără să se întrebe pe cine cunoaște patronul și cine va telefona după plecarea echipei de control. Dacă presiunile descrise de procurori se confirmă, ele arată cât de vulnerabil poate deveni un profesionist atunci când deranjează interese cu acces politic. Premierul are de explicat ce a făcut pentru a preveni asemenea situații în instituțiile pe care le conduce”, .

În comunicat se reamintește și momentul numirii șefului Corpului de Control, din 2025, când au fost eliminate condițiile specifice pe care trebuia să le întrunească, explicația oficială fiind că erau ”mult prea restrictive”.

Solicitările angajaților din aparatul de lucru al guvernului

”SAALG cere documentele și explicațiile administrative care permit verificarea lor: solicitarea și aprobarea audienței din 23 septembrie 2025, persoanele care au organizat-o, regulile aplicate întâlnirilor cu reprezentanți de partid și oameni de afaceri, precum și eventualele demersuri instituționale făcute după discuție. Cerem să fie precizate verificările dispuse după apariția cazului și măsurile luate pentru protejarea independenței profesionale a personalului de control. Publicarea se poate face cu protejarea datelor personale și a informațiilor a căror divulgare ar afecta ancheta”, se precizează în comunicat.

”Un guvern atât de preocupat să numere posturile trebuie să știe și cine deschide ușile”

”SAALG își menține poziția exprimată la 25 august: Ilie-Gavril Bolojan trebuie să își asume politic acest bilanț și să se retragă de la conducerea Guvernului. Statutul de premier interimar nu îl scutește de explicații. Autoritatea de a cere sacrificii unei țări se susține și prin disponibilitatea de a răspunde pentru propriile alegeri”, mai spun reprezentanții sindicatului .