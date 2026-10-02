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Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută
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Președintele României, Nicușor Dan, a publicat vineri, 2 octombrie, pe rețeaua de socializare X, o fotografie în care apare alături de președintele american Donald Trump și de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cuplul prezidențial s-a pozat alături de liderul Statelor Unite la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale ONU, eveniment care a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Gândul că motivul publicării „cu întârziere” a unei noi fotografii în care Nicușor Dan apare alături de Donald Trump este reprezentat de procedura urmată de departamentul de presă de la Casa Albă. Aceștia își rezervă un timp specific pentru editarea fotografiilor oficiale, pe care mai apoi le trimit participanților la evenimente.

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Donald Trump a făcut fotografii cu toți oficialii prezenți la evenimentul ONU. Au început să curgă postările pe X, la scurt timp după ce Nicușor Dan a postat imaginea

Sursele de la Cotroceni mai spun că este vorba de o poză „clasică”, pe care președintele american a făcut-o cu toți liderii internaționali prezenți la eveniment.

Tot în ziua de vineri, 2 octombrie, fotografia alături de Donald Trump a fost publicată pe X și de prim-ministrul Sloveniei, Janez Janša, de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, sau de Saida Mirziyoyeva, fiica președintelui Uzbekistanului.

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump la New York” / „Statele Unite se pot baza pe România”

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump la New York, în cadrul recepției pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU. România prețuiește profund Parteneriatul său strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a ridica această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura o securitate și o prosperitate sporite ambelor noastre națiuni.

Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va îndeplini rolul în consolidarea propriei apărări și a capacității de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, ne vom onora în continuare angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a scris Nicușor Dan în textul asociat postării de pe X.

În perioada 21-23 septembrie, președintele României s-a aflat la New York, unde a participat la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Pe 23 septembrie, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au participat, la recepţia tradiţională oferită de Donald Trump şi de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, organizată la Lotte New York Palace Hotel.

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