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Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European

Olga Borșcevschi
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Președintele AUR, George Simion, anunță vineri organizarea, pe 14 octombrie, a unui protest în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles, pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Anunțul vine după ce Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

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George Simion anunță proteste pentru Călin Georgescu

Președintele AUR și-a îndemnat susținătorii să participe atât la manifestațiile organizate în țară, cât și la protestul anunțat în fața Parlamentului European.

„Ceea ce noi spunem de foarte mult timp, faptul că în România dictează alții, suntem conduși de forțe străine, a spus-o, în exprimarea lui alambicată, domnul care e la Cotroceni. Creditorii străini dictează cine să guverneze în România. A spus-o negru pe alb și nu uitați, desigur, că alegerile sunt rele.

Vreau să-i felicit pe toți cei care, în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice: Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea. Cei care nu puteți, organiza-ți-vă. Am auzit că sâmbătă, la cinci, în Baia Mare, în Maramureș, are loc o adunare mare. La fel, la ora șapte seara, tot sâmbătă, în Suceava, în fața Casei de Cultură. Așa că nu aveți motive să nu vă organizați. Și membrii și simpatizanții AUR vor fi acolo, lângă voi, la Arestul Central, în Baia Mare, în Suceava și peste tot unde este nevoie.

Totodată, văd că aparatul represiv, care funcționează foarte bine în această dictatură instalată începând cu decembrie 2024, intimidează oameni prin dosare penale, prin amenzi, prin Protecția Copiilor. Prin orice instituție au la dispoziție se comit abuzuri, justiția nu mai este credibilă, fac orice ca să-și treacă guverne-marionetă.

Oferim asistență juridică gratuită prin avocații, juriștii noștri din fiecare județ. Sediile noastre sunt deschise zilnic, de la ora 10 la ora 17, așa că toți cei care au probleme, trimiteți-ne un e-mail sau intrați într-un sediu județean AUR.

Suntem truc și suflet alături de cauza democrației și libertății și a respectării drepturilor omului, printre care și respectărea dreptului la protest, la protest democratic (…)

Pe 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, un mare miting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm și vocea noastră trebuie să se audă. Toți pentru unu și unu pentru toți”, a declarat George Simion într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Liderul AUR compară situația din România cu regimul lui Putin

În același clip video, liderul AUR a făcut o referire la președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și la organizarea alegerilor anticipate în România.

„Putin nu vrea alegeri în România. Românii vor alege în România. Oricât de dictatori veți fi, o să ajungeți ca Putin, nu ca niște democrați”, a subliniat el.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

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