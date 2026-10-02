Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Vineri, 2 octombrie, în jurul orei 16:00, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă de minare, informează Poliția de Frontieră din Republica Moldova. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire.

Alertă de minare pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău

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Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, în prezent, înregistrarea pasagerilor este oprită, iar unele zboruri pot avea întârzieri sau modificări.

Autoritățile din Republica Moldova au transmis:

„Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare.

Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.

Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”.