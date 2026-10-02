Au apărut imagini din localitatea Plauru, județul Tulcea, unde o dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, după atacurile rusești asupra Ucrainei. Potrivit Digi24, în urma impactului s-a produs un incendiu și s-a format un crater, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea de localitatea Isaccea (Tulcea), aflată în proximitatea frontierei fluviale cu România.

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În jurul orei 5:00, autoritățile au fost anunțate că un obiect suspect, cel mai probabil o dronă, s-a prăbușit în zona localității Plauru. În urma impactului cu solul a izbucnit un incendiu, iar o autospecială de pompieri a fost trimisă imediat în zonă pentru a stinge flăcările. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au ajuns la Plauru pentru securizarea zonei și cercetarea la fața locului.

Ce a spus MApN despre drona prăbușită la Plauru

De asemenea, reprezentanții ministerului au precizat că sistemele radar ale Armatei nu au raportat, pe parcursul nopții, nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României. Imaginile surprinse la fața locului arată că în urma prăbușirii s-a format un crater, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul, județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, a transmis MApN.

Localnicii spun că nu au primit mesaj RO-Alert

Localnicii din Plauru spun că locuințele li s-au cutremurat în momentul impactului și se plâng de faptul că nu au fost avertizați prin intermediul mesajului RO-Alert, așa cum s-a întâmplat în situații similare.