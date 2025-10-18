Prima pagină » Actualitate » ACCESUL în „blocul groazei”, permis pentru unii locatari, la o zi după explozie. Primarul Capitalei: „Riscul de colaps e iminent”

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 12:59, Actualitate
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut o serie de declarații în fața presei, sâmbătă, chiar de la locul exploziei din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat sute de oameni fără locuințe. Acesta a precizat că „riscul de colaps” al clădirii, unde a avut loc deflagrația, este „iminent”, însă locatarii de la cea mai îndepărtată scară pot intra, însoțiți de poliție, pentru a-și recupera documentele.

Bujduveanu a precizat că urmează o nouă expertiză a Inspectorului de Stat în Construcții, pentru a stabili contextul care a dus la producerea tragediei.

 „Nu avem informații despre situația de la fața locului. Abia am ajuns. Mergem cu ISC-ul”, a precizat Bujduveanu

În ceea ce privește locatarii care se află sub tratament și au nevoie de medicamente, Bujduveanu a transmis că a fost amplasat: „un punct de comandă care pune la dispoziție medicamentele”.

„Nu poate intra lumea fără a fi însoțită de poliție”

De asemenea, Stelian Bujduveanu a precizat că locatarii de la scara cea mai îndepărtată de locul deflagrației pot intra în clădire, numai însoțiți de poliție, pentru a-și recupera bunuri absolut necesare, cum ar fi actul de identitate.

„Treptat, însoțiți de poliție, oamenii de la cele mai îndepărtate scări de locul deflagrației pot intra în clădire. Nu poate intra lumea fără a fi însoțită de poliție, e un risc iminent” a precizat primarul interimar al Bucureștiului.

Bujduveanu a subliniat că este exclus ca oamenii care locuiau la scara unde a avut loc explozia să intre în clădire.

„În acest moment nu există nicio șansă să intre. E un risc de colaps iminent”.

„Vrem din partea Distrigaz o aplicare mai directă”

La întrebarea presei, referitor măsurile ce vor fi luate cu privire la scurgerile de gaze din alte zone ale Capitalei, Bujduveanu a precizat că va avea o „discuție aplicată” cu Distrigaz.

„Am discutat cu președintele ANRE. Nu vrem ca aceste sigilii să fie decorative. Vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Vrem din partea Distrigaz o aplicare mai directă”, a afirmar edilul interimar.

Bujduveanu a mai adăugat că persoanele evacuate din bloc, vor fi relocate în locuințe pe termen mediu și lung pe cheltuiala Primăriei.

Elevii de la liceul „Dimitrie Bolintineanu” vor ține cursurile online

Elevii de la liceul „Dimitrie Bolintineanu”, afectat grav de explozia din blocul aflat în apropiere, vor ține cursurile online, timp de o săptămână.

„Momentan o săptămână vor fi în online. Vom decide în această săptămână dacă vom reloca copiii într-o altă instituție de învățământ”, a mai precizat Stelian Bujduveanu.

FOTO: Gândul

