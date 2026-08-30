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MApN a depistat o nouă țintă aeriană lângă localitatea Vâlcove, la frontiera cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

MApN a depistat o nouă țintă aeriană lângă localitatea Vâlcove, la frontiera cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
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O țintă aeriană a fost depistată duminică, 30 august, de sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române în apropiere de Vâlcove, la frontiera cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.

Ținta aeriană a fost detectată la ora 10.36, la 20 km est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

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Două aeronave F-16 au monitorizat situația la granița cu Ucraina

Potrivit MApN, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația începând cu ora 10.36, aceeași oră la care sistemul radar al MApN a detectat ținta aeriană.

A fost emis RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea

În urma detectării țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). La ora 10:50, la 14 minute după momentul în care ținta a fost detectată de sistemul radar, IGSU a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a județului Tulcea.

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