Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a instalat un panou uriaș pe malul canadian cu mesajul „Lacul Ontario. Acum și pentru totdeauna” pentru a respinge public pretenția președintelui american Donald Trump de a redenumi oficial lacul în „Lacul America”.

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care a solicitat agențiilor federale să folosească exclusiv denumirea de „Lake America” pentru lacul Ontario, care se află la granița dintre SUA și Canada. De asemenea, Trump a distribuit pe rețelele de socializare mai multe videoclipuri generate de inteligența artificială pentru a-și promova vizual această inițiativă.

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Premierul Doug Ford a amplasat panoul direct pe țărmul canadian, orientat simbolic către vecinii americani pentru a arăta că numele nu se va schimba niciodată.

„Mă aflu aici, pe malurile frumosului lac Ontario, o bijuterie a coroanei provinciei și a țării noastre. Poate ați auzit că președintele Trump încearcă să redenumească acest lac, totul pentru că nu-i place ca Ontario și Canada să se apere singure”, a precizat premierul provinciei Ontario, Doug Ford. Dar să fim serioși. Cu mult înainte de președintele Trump, acest lac se numea Lacul Ontario. Și mult timp după ce președintele Trump nu va mai fi acolo, va continua să se numească Lacul Ontario. Dar, în cazul în care președintele Trump sau oricine altcineva uită, am amplasat acest indicator pentru a le reaminti că denumirea Lacul Ontario este pentru totdeauna”, a spus Doug Ford.

Disputa dintre SUA și Canada cu privire la denumirea acestui lac a luat naștere pe fondul unui război comercial, după ce Washingtonul a impus tarife vamale masive de 50% asupra unor bunuri importate din țara vecină în valoare de 20 de miliarde de dolari. Canada consideră că americanii cer prea multe concesii și oferă prea puțin în schimb.

Noile tarife afectează produse precum materialele plastice, utilajele electrice sau lemnul. Mai mult, Trump a plusat și a amenințat că va impune tarife de 50% pentru toate mașinile și componentele auto importate din Canada începând cu 1 ianuarie 2027.

Canada a anunțat și ea propriul pachet de contramăsuri de tarife în valoare de 20 de miliarde de dolari, ce vor intra în vigoare de la 9 septembrie. Acestea sunt eșalonate între 15 și 50% și vizează peste 700 de produse americane, de la oțel și electronice până la produse agricole. În același timp, provincia canadiană Ontario a amenințat cu sistarea exporturilor de energie electrică și uraniu către SUA și le-a reamintit americanilor că rețeaua canadiană alimentează peste 1,5 milioane de locuințe și afaceri din SUA.