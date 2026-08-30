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În 1908, nava de război HMS Tiger dispărea fără urmă, lângă Insula Wight. Acum, după 118 ani, scafandrii au adus la lumina unul dintre cele mai vechi mistere navale. Unde era vaporul, de fapt

În 1908, nava de război HMS Tiger dispărea fără urmă, lângă Insula Wight. Acum, după 118 ani, scafandrii au adus la lumina unul dintre cele mai vechi mistere navale. Unde era vaporul, de fapt
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Timp de 118 ani, HMS Tiger a figurat în registrele Marinei Regale, dar a rămas de negăsit pe fundul mării, acolo unde se credea că s-a scufundat. Nava de război s-a scufundat în largul Insulei Wight în anul 1908, în urma unei coliziuni cu crucișătorul HMS Berwick (cu un deplasament de 10.000 de tone), incident soldat cu moartea a peste jumătate din cei 57 de membri ai echipajului.

Epava nu a fost niciodată localizată cu certitudine, astfel că locul său de odihnă final a rămas necunoscut timp de generații. Situația s-a schimbat pe 10 august, când scafandrii de la ProjectXplore au anunțat că au descoperit nava dispărută de multă vreme sub ape. Echipa a lucrat timp de cinci ani, analizând arhive istorice și alte informații pentru a restrânge zona de căutare înainte de a identifica epava. Imaginile surprinse în timpul scufundării dezvăluie acum rămășițele ruginite ale navei HMS Tiger pe fundul mării, oferind prima imagine clară a vasului de război de la coliziunea fatală produsă în urmă cu mai bine de un secol, scrie Times Of India.

HMS Tiger s-a scufundat în anul 1908 după ce a intrat în coliziune cu HMS Berwick. Berwick cântărea aproape 10.000 de tone, astfel că impactul a fost devastator. Scufundarea a venit cu costuri de vieți omenești. HMS Tiger avea un echipaj de 57 de membri și mai mult de jumătate dintre ei au murit când nava s-a scufundat. Pentru mai multe decenii, poziția epavei a rămas necunoscută.

Se știa că nava s-a scufundat în apele din jurul insulei Wight, dar faptul că se știa arealul general nu era suficient pentru a o găsi și a stat mai mult de un secol sub ape.

Descoperirea a venit după ce ProjectXplore a petrecut cinci ani examinând diverse materiale și punând cap la cap informații care au putut dezvălui locul în care HMS Tiger a dispărut.

Potrivit New York Post, echipa de scafandri a folosit înregistrări istorice și alte date pentru a localiza nava. ProjectXplore a anunțat descoperirea pe 10 august. Fotografi de la expediție au arătat cum scafandri se mișcau în jurul rămășițelor navei ruginite și contorsionate.

Descoperirea nu a fost o simplă găsire a unui obiect sub ape. Echipa a putut să identifice nava, rezolvând astfel un mister ce data din secolul XX.

Descoperirea face parte dintr-o serie mai amplă de investigații privind epave din juruk apelor britanice. Nave istorice continuă să iasă la iveală din arhive și de sub apă, chiar și după secole de când au dispărut.

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