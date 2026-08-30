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Care sunt ambițiile de viitor ale Denissei Lăbunț, olimpică internațională la Fizică. Gândul a stat de vorbă cu eleva din Focșani, care a fost acceptată la Harvard și Oxford

Ruxandra Radulescu
Care sunt ambițiile de viitor ale Denissei Lăbunț, olimpică internațională la Fizică. Gândul a stat de vorbă cu eleva din Focșani, care a fost acceptată la Harvard și Oxford
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Denissa Lăbunț, elevă în clasa a XI-a la Colegiului Național „Unirea” din Focșani, și-a clădit un parcurs academic de elită, început cu olimpiadele internaționale la fizică și chimie și continuat cu programe de relații internaționale la universități de prestigiu cum ar fi Oxford sau Harvard. Adolescenta povestește, în exclusivitate pentru Gândul, cum drumul către excelență i-a purtat pașii până la sediul Națiunilor Unite din New York și un stagiu de pregătire la celebra publicație The New York Times. De-a lungul acestui parcurs, Denissa păstrează în suflet o profundă recunoștință pentru mentorii din școala românească.

Recent, Denissa Lăbunț a mai bifat o realizare importantă: a fost admisă la programul de Relații Internaționale al Universității Tufts din Statele Unite, un centru academic de talie mondială.

Acest pas o va ajuta să-și consolideze cunoștințele pentru cariera de diplomat în protecția mediului, un domeniu față de care manifestă o adevărată vocație, întrucât îmbină pasiunea ei pentru științele exacte cu domeniul umanist.

„Programul de relații internaționale de la Universitatea Tufts constă în cursuri predate de specialiști, profesori universitari sau persoane care lucrează în domeniu cu elevi de liceu pentru a le oferi o înțelegere complexă a ceea ce înseamnă relații internaționale și pentru a obține experiență și a avea ocazia să răspundă întrebărilor din domeniu, înainte de a păși într-o carieră în această direcție”, afirmă Denissa.

„Îmbin pasiunea pentru legile care dictează lumea, cu regulile nescrise ale societății”

Pentru ca oamenii să înțeleagă, cu adevărat, importanța protecției mediului și a reglementărilor în acest sens, Denissa consideră că este nevoie de o abordare ce îmbină atât științele exacte cât și comunicare la nivel diplomatic.

„Mi-aș dori să urmez o carieră în ceea ce înseamnă reglementările pentru protecția mediului. Avem diplomați pentru protecția mediului, avem oameni de știință extraodinari. Ceea ce lipsește cu adevărat este colaborarea dintre cele două.

De aceea am considerat că pot să îmbin pasiunea și înțelegerea mea pentru legile care dictează lumea, cu regulile nescrise ale societății noastre pentru a reuși să construim o lume în care sustenabilitatea nu este un termen neauzit, iar inovația poate crește frumos pentru o lume cu adevărat verde”, explică eleva.

„Experiența de la Oxford a fost primul pas transformator”

Una dintre marile realizări ale adolescentei din Focșani au fost bursele oferite de Institutul John Locke din Marea Britanie pentru programe de studiu în domeniul relațiilor internaționale, la universități de renume precum Harvard, Oxford sau Stanford. Potrivit Denisei, cea mai importantă lecție pe care a învățat-o, în ceea ce privește profesia de diplomat, este „știința de a nu avea dreptate„, o abordare ce include și empatia ca element cheie în comunicarea dintre culturi.

„Tocmai am terminat un program de Relații Internaționale la Harvard. Experiența de la Oxford a fost primul pas transformator în viziunea mea, de la un om de știință, la un diplomat care înțelege impactul științelor în societate și ce rol ocupă în lumea în care trăim. Am realizat că fiecare părere se poate schimba și că două adevăruri, aparent contradictorii, pot coexista.

Consider că la Oxford, la Singapore, la Harvard cea mai importantă lecție pe care am învățat-o a fost știința de a nu avea dreptate și cum pot găsi calea între aceste adevăruri contradictorii, dar care există concomitent, și care este calea de mijloc pentru a avea acces la o lume bazată pe empatie, sustenabilitate și pe dezvoltare”, afirmă adolescenta.

O elevă româncă în programul de studiu al publicației americane „The New York Times”: „Am avut ocazia să de a păși în sediul Națiunilor Unite”

În iunie, anul acesta, Denissa a participat la un program de pregătire al celebrei publicații americane „The New York Times”, în care a studiat  jurnalismul, sub îndrumarea celor mai mari profesioniști în domeniu. Cu această ocazie, Denissa a vizitat și sediul Națiunilor Unite, din New York, o experiență esențială pentru viitoarea expertă în diplomație.

„Programul a fost axat pe jurnalism, filiera mea fiind pe jurnalism internațional, reportaj internațional. Programul de la publicația The New York Times fost o experiență transformatoare într-un hub internațional, multicultural plin de enigme. Am avut ocazia să de a păși în sediul Națiunilor Unite, din New York, și am avut ocazia de fi îndrumată de mari jurnaliști care au câștigat premiul Pulitzer”, menționează Denissa.

„Totul a început cu dragostea pentru științe exacte”

În 2025, Denissa a reprezentat România în Indonezia, la Olimpiada de Cercetare, unde a obținut Marele Premiu și Medalia de Aur la categoria Fizică și Inginerie. De asemenea, Denissa a câștigat Medalia de Aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO) 2024 și Medalia de Argint la Olimpiada Internațională de Chimie Avogadro.

Ea mărturisește că formarea ei academică are un caracter interdisciplinar, în care pasiunea pentru științele exacte (educația STEM) se împletește cu interesul pentru cele umaniste, cum ar fi filozofia sau politica. „Mi-am dat seama că nu pot traduce lumea doar prin intermediul unor legi fizice sau chimice”, mărturisește adolescenta.

„Parcursul meu a fost unul destul de neașteptat, având în vedere că reprezintă o îmbinare între științele exacte și cele umaniste. Am început cu olimpiadele naționale și internaționale în domeniile fizică, chimie, inginerie.

Totul a început cu dragostea pentru științe exacte, însă transformarea a avut loc în momentul în care mi-am dat seama că nu pot traduce lumea doar prin intermediul unor legi fizice sau chimice. Există o complexitate care depășește lumea STEM-ului.

M-am apropiat de tot ce înseamnă științe umanistice, filozofie, politică, relații internaționale deoarece consider că, împletite cu partea aceasta de STEM, pot duce la o înțelegere puțin mai elevată a ceea ce înseamnă domeniul diplomației și lumea în care trăim”, mai spune Denissa.

„Nu aș fi putut să fac toate aceste lucruri fără profesorii care m-au îndrumat”

Denissa subliniază rolul crucial pe care l-a avut susținerea profesorilor de la liceul din Focșani și este de părere că în România există dascăli foarte dedicați și elevi care vor să atingă performanța academică.

Un element care i-ar putea ajuta pe copii să înțeleagă mai bine domeniile de care sunt pasionați, mai spune ea, ar fi îmbinarea aspectelor teoretice cu partea practică.

„Am avut parte și încă am de profesori absolut extraordinari la Colegiul din Focșani. La olimpiadele de fizică naționale și internaționale, doamna profesor de fizică, doamna profesor de chimie mi-au fost alături la fiecare pas și au fost martore frustrărilor și nevoii de înțelegere a unei tinere de 15, 16 ani și sunt recunoscătoare.

Se poate și la noi. Avem profesori extraordinari, tineri curioși, iar dacă am putea îmbina partea teoretică cu cea practică, am putea atinge performanța la un cu totul alt nivel. Avem atât de mulți tineri care ne fac mândri în fiecare zi, încât nu putem spune că sistemul nostru educațional nu este valid, din contră”, spune Denissa.

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