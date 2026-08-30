Pensiile sunt înghețate în România de aproape 2 ani, deși Constituția prevede că acestea trebuie indexate cu rata inflației, care a scăzut drastic puterea de cumpărare în acest interval de timp. Mai mult, veniturile seniorilor sunt afectate, din iulie 2025, de impozitele la sănătate în cazul pensiilor mai mari de 3.000 lei instituite de guvernul Bolojan. Spre comparație, în statele din fostul bloc estic precum Ungaria, Bulgaria sau Polonia, pensionarii beneficiază de o viață decentă în pofida crizei economice, care se face simțită și în aceste țări. Guvernele acestor țări nu numai că prevăd reglarea pensiei odată cu creșterea inflației, dar oferă vârstnicilor și alte indemnizații sociale.

Guvernul Ungariei a anunţat joi, 27 august, că pensia minimă va creşte din ianuarie 2027, măsura făcând parte dintr-un pachet de legi menit să sprijine cetățenii vulnerabili.

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Magyar pledează pentru un trai decent al vârstnicilor

Guvernul de la Budapesta intenționează să majoreze, de la începutul anului viitor, cea mai mică pensie pentru limită de vârstă la 120.000 de forinți. Péter Magyar susține că măsura va aduce creșteri substanțiale pentru sute de mii de vârstnici. Pensia minimă a fost stabilită la 80 de euro pe lună în 2008 și de atunci nu a mai fost modificată, scrie publicația maghiară Portofolio.

„Sute de mii dintre compatrioţii noştri seniori îşi fac socoteala la sfârşitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau lemne de foc. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil. Prin această decizie, cetățenii vor primi un sprijin considerabil, pentru a putea trăi o viață decentă.

Totodată, medicamentele eliberate pe bază de rețetă vor fi scutite de TVA iar în privința lemnelor pentru încălzire, reducem cota de taxare de la 27% la 5%. Pas cu pas, construim o Ungarie care nu uită a cui muncă a creat ceea ce numim astăzi patria noastră”, a transmis prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.

Majorarea anunțată de Magyar este una substanțială: de la 80 de euro pe lună, în prezent, la 330 de euro din 2027. Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de cetățeni primeau pensie. Dintre aceștia, peste 240.000 primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.

Pensia medie este de aproximativ 660 de euro pe lună, în timp ce salariul mediu este de aproximativ 1.400 de euro pe lună.

Medicamente fără TVA, sprijin anual de 600 euro și taxă redusă la lemnele de foc

Măsura privind pensiile face parte dintr-un pachet mai amplu destinat în special persoanelor vârstnice cu venituri reduse. Magyar a amintit și eliminarea TVA pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, precum și reducerea TVA pentru lemnele de foc de la 27% la 5%, scrie Mediafax. Liderul TISZA apreciază că aceste decizii ar urma să îmbunătățească nivelul de trai pentru sute de mii de cetățeni unguri în vârstă.

Cele două măsuri fiscale se regăseau și în programul prezentat anterior de TISZA. Documentul prevedea TVA zero pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă și o cotă de 5% pentru lemnele de foc.

Péter Magyar a mai precizat că executivul lucrează și la punerea în aplicare a altor angajamente asumate față de pensionari, urmând ca detaliile să fie prezentate după adoptarea deciziilor finale. Programul TISZA destinat vârstnicilor prevede, între altele, majorări suplimentare pentru pensiile mici și acordarea unui sprijin anual de până la 200.000 de forinți (nr. – aproape 600 de euro) prin intermediul cardului SZÉP pentru pensionarii eligibili.

Majorarea din Ungaria va intra în vigoare în ianuarie 2027 și reprezintă una dintre măsurile sociale importante anunțate de noul guvern condus de Peter Magyar.

Guvernul Tusk crește riguros pensiile în funcție de creșterea inflației

Şi în Polonia, a 20-a cea mai mare economie globală, cresc pensiile, grație indexării periodice la rata inflaţiei. Potrivit biroului central de statistică, în 2025 inflaţia medie pentru pensionari a fost de 4,2%, iar cea generală de 3,6%, a decis guvernul condus de premierul Donald Tusk. Pentru indexarea pensiilor este folosit nivelul cel mai ridicat. De asemenea, calculul ține cont și de rata de creştere a salariilor, de 4,4%. În aceste condiţii, pensiile vor creşte cu circa 5%.

Pensia medie, în Polonia, trece de 700 de euro (3.500 de lei).

Karol Nawrocki pledează pentru legea „O pensie de retragere decentă”

Ca și premierul maghiar, președintele conservator Karol Nawrocki susține public dreptul pensionarilor la un trai decent. Astfel, Nawrocki a anunțat un proiect de lege care va garanta persoanelor în vârstă o creștere a pensiei de cel puțin 150 zloți pe an (aproximativ 35 de euro).

În cadrul unei întâlniri, președintele Karol Nawrocki a anunțat un proiect de lege intitulat „O pensie de retragere decentă”. Acesta are scopul de a modifica regulile de indexare a prestațiilor și, după cum a subliniat acesta, de a răspunde așteptărilor persoanelor în vârstă care au muncit din greu timp de zeci de ani pentru dezvoltarea țării, scrie presa poloneză

Pensia medie în Bulgaria crește la 541 euro, dublă față de inflație

Și pensionarii din Bulgaria au motive de bucurie. În anul 2026, pensia lor medie va crește la 541 euro (aproximativ 2700 ron). De notat că creșterea anunțatî este mai mult decât dublă față de valoarea prognozată a inflației medii anuale pentru anul viitor de 3,5%,

„Acest lucru este prevăzut de proiectul de lege cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat de guvern.

Se așteaptă ca mărimea pensiei medii să crească nominal cu 8,5%. Creșterea este mai mult decât dublă față de valoarea prognozată a inflației medii anuale pentru anul viitor de 3,5%, ceea ce înseamnă că valoarea de cumpărare a veniturilor vârstnicilor va crește”, scrie presa bulgară.

Pensiile românilor stagnează. Cele peste 3000 lei au fost ciuntite de politicile de austeritare

În România, starea de fapt este mai tristă. Pensionarii se confruntă cu o scădere accentuată a puterii lor de cumpărare, căci drepturile lor bănești au fost înghețate de 2 ani, iar inflația din România este cea mai mare din Europa. Vaoarea punctului de referință a fost înghețat de guvern la suma de 81 de lei. Ce înseamnă asta? Că pensiile nu se vor indexa la 1 ianuarie 2026. Pensionarii pierd o creștere de 8%.

Mai mult, nu vor crește pensiile nici măcar cu un leu în anul 2026. România este singura țară din Europa de Est unde pensiile nu au crescut deloc timp de 2 ani, 2025 și 2026.