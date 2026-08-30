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Văcuțele „de pluș” au devenit noua atracție pentru fermierii din Europa. Care sunt cele mai căutate rase de mini-vaci și cât de profitabilă poate fi creșterea lor

Văcuțele „de pluș” au devenit noua atracție pentru fermierii din Europa. Care sunt cele mai căutate rase de mini-vaci și cât de profitabilă poate fi creșterea lor
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Vacile mini (pitice / miniaturale) au devenit tot mai populare în Europa, iar unele exemplare pot costa mii de euro. Deși provin din rasele tradiționale, mini vacile sunt mult mai mici decât bovinele obișnuite, consumă mai puține furaje și au nevoie de mai puțin spațiu.

Dimensiunea redusă a unui vițel la naștere și în primele luni de viață nu prezice dimensiunea adultă. Clasificarea unei vaci mini se face în funcție de înălțimea la greabăn la maturitate, de obicei la vârsta de trei ani.

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Potrivit standardelor internaționale, vacile „pitice” se împart în trei categorii:

  • micro-miniaturale – talie sub 91 de centimetri;
  • mini standard – între 91 și 107 centimetri;
  • mediu-miniaturale – între 107 și 122 de centimetri.

Care sunt cele mai populare rase de mini-vaci

Printre cele mai cunoscute varietăți se află Highland mini. Aceasta se remarcă prin blana lungă, bretonul, coarnele și temperamentul calm care a făcut-o extrem de cunoscută. Dexter este o altă rasă cunoscută de bovine de talie mică și a contribuit la apariția mai multor varietăți de mini-vaci.

Punganur se numără printre cele mai mici rase de bovine din lume. Exemplarele adulte pot avea 70-90 de centrimetri și 115-200 de kilograme. De asemenea, Jersey mini este apreciată în special pentru producția de lapte. Unele exemplare pot da aproximativ 4-8 litri de lapte pe zi.

Care sunt avantajele mini-vacilor și cât costă

Dimensiunile reduse ale animalelor au și avantaje practice. Potrivit Revista Ferma, mini-vacile cântăresc aproximativ 200-350 de kilograme și astfel necesarul de furaje poate fi de două-trei ori mai mic decât în cazul unei vaci obișnuite.

Paradoxal, deși sunt animale de dimensiuni reduse, prețul este unul ridicat. O vacă obișnuită poate costa aproximativ 1.500-2.000 de euro, în timp ce o vacă-mini poate ajunge să coste de cel puțin două ori mai mult. În cazul exemplarelor de reproducție prețul pornește de la aproximativ 3.000 de euro, în funcție de rasă și de caracteristicile specifice.

Afacere sau simplu hobby?

Cea mai mare parte a pieței este formată din pasionați, însă mini-vacile pot deveni o afacere profitabilă. Creșterea lor poate avea sens în special pentru fermele mici, gospodării, ferme agroturistice sau crescătorii care vând animale de reproducție.

Costurile mai mici de întreținere și prețul ridicat al exemplarelor pot crea o marjă interesantă pentru crescători.

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