Trei bărbați au fost răniți, luni seară, în urma unui incident produs la fabrica de bere din Miercurea-Ciuc, unde s-a fisurat un rezervor care conținea soluție de sodă caustică, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita. Victimele au suferit arsuri de gradul I și au fost transportate la spital.

„În urmă cu puţin timp, am fost anunţaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, despre fisurarea unui rezervor cu soluţie de sodă caustică, la fabrica de bere din municipiul Miercurea Ciuc.

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Imediat, la faţa locului au fost mobilizate 2 echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi 2 echipaje SAJ, din care unul cu medic”, a transmis, luni seară, ISU Harghita via News.

Potrivit sursei citate, autoritățile au fost anunțate despre eveniment prin numărul de urgență 112, la fața locului fiind mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, din care unul cu medic.

Potrivit ISU Harghita, un bărbat de 25 de ani prezintă arsuri la nivelul feței, spatelui și a unui membru inferior, cel de 56 de ani are arsuri la nivelul feței și la un membru inferior, iar cel de 47 de ani prezintă arsuri la nivelul feței. Toate victimele au fost preluate şi transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

În aceste momente, pompierii militari acţionează pentru neutralizarea şi diluarea substanţei, a mai transmis ISU Harghita.