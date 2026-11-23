Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, președintele CNC al AUR, Petrișor Peiu, a vorbit despre posibila ieșire a PSD de la guvernare și motivele care ar putea sta la baza unei asemenea decizii. Liderul AUR a explicat că social-democrații evită reforma structurală a statului. Petrișor Peiu a remarcat că că PSD încearcă să își protejeze clientela politică, dar și să mențină echilibrul economic al țării, două obiective pe care le consideră tot mai greu de împăcat. Urmărește emisiunea întreagă aici.

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Petrișor Peiu susține că PSD se va retrage în viitor de la guvernare

Președintele CNC al AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că PSD caută motive pentru a ieși de la guvernare. Liderul AUR a reproșat PSD că vrea să reducă doar administrația locală, nu și celelalte structuri ale statului, și că nu caută o soluție prin dialog și vot în Parlament, ci prin angajarea răspunderii Guvernului.

„Eu cred că PSD își caută o motivație pentru a părăsi guvernarea la un moment dat. Ei refuză să abordeze problema structural și democratic. Structural, adică tot statul trebuie să fie făcut mai mic, nu doar administrația publică locală, pe de o parte. Pe de altă parte, această problemă trebuie rezolvată democratic, nu prin angajarea răspunderii Guvernului”. a relatat președintele CNC AUR Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu spune că PSD luptă între interesele poltice ale „clientelei” și reducerea cheltuielilor statului

Petrișor Peiu sugerează că PSD ar încerca să pregătească un motiv pentru a renunța la reformele propuse de Guvern și, eventual, pentru a ieși de la guvernare. Liderul AUR e de părere că social-democrații au ajuns în situația dificilă de a alege între păstrarea oamenilor și a intereselor politice pe care îi susțin și măsurile necesare pentru reducerea cheltuielilor statului.

„Se construiește un caz care să permită, la un moment dat, PSD-ului să spună: „Dom’le, nu putem să facem reforma”. Pentru că, pe măsură ce intră mai adânc în amănuntele Guvernului, au ajuns la concluzia domnii de la PSD că e cam rău să mulțumești și clientela politică și, în același timp, să duci țara pe linia de plutire”, a mai adăugat Petrișor Peiu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

PSD vrea comasarea localităților mici și desființarea unor instituții ale statului

Liderul social-democrat a anunțat că îi va propune premierului angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme: reorganizarea administrativ-teritorială, care să includă comasarea localităților mici, și restructurarea aparatului guvernamental, prin reducerea numărului de agenții și reorganizarea sau lichidarea unor companii de stat.

Noul Birou Politic Național al PSD, reunit luni, 23 noiembrie, a adus din nou la aceeași masă miniștrii social-democrați și ceilalți factori de decizie din partid, la sediul din Kiseleff nr. 10.

Reforma administrativă a fost una dintre temele abordate în cadrul ședinței. Potrivit unor surse din partid, mai mulți participanți au auzit cum liderul Sorin Grindeanu le-a transmis celor prezenți că doar PSD își poate asuma măsurile de reformă administrativă, în timp ce toți ceilalți „fac balet”.

„Nu mă impresionează deloc acele voci care critică proiectul reformei administrative. Vom merge până la capăt. Ei vor să batem pasul pe loc şi să stăm în polemici. Nu este cazul. PSD este singurul partid care îşi poate asuma astfel de reforme, restul fac balet!” a spus Sorin Grindeanu.

Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a luat în calcul și alte entități administrative în contextul reorganizării și a transmis că trebuie să se vorbească mai apăsat despre orașe, municipii și județe, nu doar despre comune. „Suntem pe un trend bun”.

Europarlamentarul Dragoș Benea, cel însărcinat de PSD să se ocupe de reforma administrativă, a subliniat că formațiunea politică pe care o reprezintă nu desenează „hărți în Kiseleff”, ci este preocupată de principii și criterii. „Cetățeanul este în mijlocul viziunii noastre și asigurarea unor servicii publice de calitate”, ar fi transmis acesta în ședința Biroului Politic de luni dimineață, de la sediul partidului.

Ce presupune reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD

Reforma administrativ-teritorială vizează reorganizarea comunelor și a administrațiilor locale, prin comasarea localităților care nu au suficienți locuitori sau resurse financiare pentru a se susține. Primele discuții au pornit de la 429 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, pentru care Ministerul Dezvoltării a propus o comasare voluntară.

Reorganizarea ar putea viza inclusiv județele. Una dintre variantele discutate în PSD pornește de la modelul celor 15 Curți de Apel din România și ar putea duce la reducerea numărului de județe la 15.

Comasarea voluntară necesită referendumuri locale

Potrivit ministrului, localitățile care doresc să se unească voluntar vor trebui să organizeze referendumuri, inițiate prin hotărâri ale consiliilor locale.

„Referendumurile se fac local. Fiecare UAT care dorește să comaseze va iniția acest referendum prin hotărârile de Consiliul Local”, a mai declarat Alexandru Stoica.

Oficialul a mai precizat că efectele administrative ale unificării ar urma să apară la alegerile locale din 2028, când locuitorii comunelor comasate vor alege conducerea noii unități administrativ-teritoriale. Totuși, deși pragul de 1.500 de locuitori reprezintă punctul de plecare al propunerii, ministrul spune că unificarea voluntară nu ar trebui limitată doar la comunele aflate sub acest nivel.