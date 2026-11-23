Premierul Luca Niculescu a afirmat, într-un interviu publicat luni în revista franceză „L’Express”, că Marea Neagră „a devenit unul dintre principalele puncte fierbinți ale planetei”, însă autoritățile din România, alături de cele din Bulgaria și cu sprijinul UE și al NATO, iau măsuri pentru a asigura siguranța navigației. Acesta a afirmat, de asemenea, că prezența militară americană în România este extrem de importantă și se fac demersuri constante pentru a asigura continuitatea acesteia. Niculescu a abordat și situația economică, presiunea asupra populației din cauza scumpirilor și perspectivele de redresare.

Premierul României a vorbit despre provocările economice și de securitate cu care se confruntă țara noastră, de la reducerea deficitului bugetar și presiunea asupra puterii de cumpărare până la amenințările Rusiei în regiunea Mării Negre.

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„România traversează o perioadă complexă, cu provocări importante. Pe plan economic, trebuie să reducem deficitul bugetar (…) Românii s-au confruntat cu doi ani de eforturi bugetare. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaz şi electricitate au crescut, iar inflaţia rămâne ridicată”, a declarat Luca Niculescu pentru L’Express.

România, ținta campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Ce spune premierul despre situația din Marea Neagră

Luca Niculescu a atras atenția și asupra tensiunilor internaționale, în special asupra riscurilor de securitate din apropierea graniței de est a Uniunii Europene. Potrivit acestuia, România se confruntă cu numeroase campanii de dezinformare atribuite Rusiei, iar situația din Marea Neagră este îngrijorătoare.

„Situată la graniţa de est a Uniunii Europene, România este ţinta unor campanii intense de dezinformare conduse de Rusia. Situaţia de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a explicat că România colaborează cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea traficului maritim. Cele trei state au creat Grupul operațional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, cu scopul de a asigura siguranța navigației în regiune.

„Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei. Împreună cu Bulgaria şi Turcia, am creat Grupul operaţional de luptă împotriva minelor din Marea Neagră, pentru a asigura siguranţa traficului maritim în apropierea coastelor noastre.

În același timp, Niculescu a spus că România dezvoltă drone în colaborare cu industria ucraineană, ca parte a eforturilor de consolidare a apărării.

Împreună cu Bulgaria şi cu sprijinul Uniunii Europene punem în aplicare, de asemenea, un sistem comun însărcinat cu detectarea dronelor navale şi a navelor din flota-fantomă rusă, dar şi cu protejarea infrastructurilor critice, precum cablurile submarine şi platformele offshore. În fine, pentru a ne consolida apărarea, dezvoltăm drone împreună cu industriaşii ucraineni”, a mai afirmat premierul Luca Niculescu.

România va crește cheltuielile pentru apărare. La ce procent din PIB vrea să ajungă

Un alt subiect abordat de premier a fost majorarea cheltuielilor pentru apărare. Potrivit acestuia, ponderea cheltuielilor militare va ajunge la 3,5% din PIB în următorii ani. La această sumă se vor adăuga investițiile în infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară, astfel încât totalul să atingă 5% din PIB.

„În ceea ce priveşte cheltuielile noastre militare, acestea sunt în continuă creştere. Ponderea din PIB alocată apărării va creşte la 3,5% din PIB în câţiva ani. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru infrastructurile aşa-numite «duale», deoarece acestea servesc atât scopurilor civile, cât şi celor militare. De exemplu, autostrăzile pe care le construim împreună cu Moldova şi cu Ucraina. În câţiva ani, vom ajunge la 5%”, a precizat premierul.

Ce spune Luca Niculescu despre prezența militară americană în România

În interviul pentru publicația franceză, premierul a acordat o atenție deosebită relației cu Statele Unite și prezenței militare americane în România. Niculescu consideră că aceasta are o importanță strategică majoră, iar autoritățile române mențin contacte strânse cu administrația de la Washington, indiferent de orientarea politică.

„Menţinem contacte strânse cu administraţiile americane, indiferent de orientarea lor politică (…) De asemenea, cred că toată lumea conştientizează importanţa strategică a României în Europa. În luna martie a acestui an, în contextul operaţiunii «Epic Fury», am autorizat, cu titlu temporar, primirea pe bazele noastre a avioanelor americane de realimentare, precum şi a echipamentelor de supraveghere şi comunicaţii prin satelit. Autorizaţia română se referea exclusiv la aceste mijloace de sprijin”, a declarat Luca Niculescu.

Românii, afectați de creșterea costului vieții. Când estimează premierul revenirea economică

Premierul României a vorbit și despre nemulțumirile populației provocate de scumpiri și de presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor. Niculescu a recunoscut că mulți români traversează o perioadă dificilă, însă susține că există perspective de redresare economică.

El estimează că economia României ar putea reveni pe creștere în 2027. Printre argumentele invocate se numără investițiile importante, în special cele susținute prin fonduri europene, dar și potențialul companiilor românești.

„Înţeleg îngrijorările românilor faţă de creşterea costului vieţii. Multe familii trec printr-o perioadă dificilă şi suntem pe deplin conştienţi de acest lucru. Dar există şi motive de optimism. Preconizăm o revenire a creşterii economice în 2027. România dispune de întreprinderi dinamice şi beneficiază de investiţii importante, în special graţie fondurilor europene. Potenţialul său de dezvoltare rămâne considerabil”.

De asemenea, Niculescu a mai precizat că Guvernul trebuie să redreseze finanțele publice, să îmbunătățească încasarea impozitelor fără să majoreze taxele și să combată evaziunea fiscală. În același timp, Executivul pregătește măsuri pentru susținerea companiilor, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă.

Premierul a explicat de ce ar trebui investitorii străini să aleagă România

Întrebat de ce ar trebui un investitor străin să aleagă România, Luca Niculescu a enumerat mai multe avantaje economice și strategice ale țării. Printre acestea se numără dimensiunea pieței interne, poziția geografică, accesul la Marea Neagră, resursele energetice și forța de muncă specializată.

„Pentru că ţara noastră are numeroase atuuri, dintre care unele rămân insuficient cunoscute. Suntem a doua economie din Europa Centrală şi de Est, cu o populaţie numeroasă şi o piaţă internă dinamică”.

Acesta a evidențiat și importanța Portului Constanța, pe care îl consideră un avantaj pentru companiile care vor să își apropie producția de piețele europene. Niculescu a mai susținut că România dispune de un sector energetic solid, iar producția internă permite acoperirea aproape în totalitate a necesarului de consum.