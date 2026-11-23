Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul PSD al reformei administrativ-teritoriale, a explicat luni seară, la Digi24, că nu are așteptări mari de la comasarea voluntară a localităților mici. Acesta a declarat că este pesimist în privința rezultatelor acestui demers și a avertizat că proiectul ar putea întâmpina obstacole din cauza unor campanii de dezinformare în comunitățile vizate.

Dragoș Benea a făcut distincția între proiectul Ministerului Dezvoltării privind comasarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori și reforma administrativ-teritorială mai amplă, aflată în discuție. În opinia sa, această inițiativă este mai degrabă un test și un preambul pentru o reformă administrativ-teritorială de amploare.

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Întrebat de ce nu are încredere că această măsură va produce rezultate importante, social-democratul a indicat atât rezistența oamenilor la schimbare, cât și interesele celor care ocupă funcții în administrațiile locale.

„Sunt pesimist vizavi de rezultatele acestei comasări voluntare”, a declarat Dragoș Benea la Digi24.

Dragoș Benea avertizează asupra fake news-urilor din comunitățile vizate de comasare

Un obstacol pe care îl anticipează coordonatorul PSD este apariția unor campanii de dezinformare, care ar putea crea teamă și confuzie în rândul locuitorilor din comunele vizate de proiect. Dragoș Benea a dat drept exemplu zvonurile potrivit cărora cetățenii ar trebui să își schimbe buletinele sau să urmeze diverse proceduri administrative în urma comasării.

„Și asta și probabil va începe și o campanie de intoxicare, de fake news-uri în comunități, că se schimbă buletine, că trebuie să faci nu știu ce, nu știu cum, în principiu să-l sperie pe cetățean”, a explicat Dragoș Benea.

De asemenea, europarlamentarul a explicat că proiectul Ministerului Dezvoltării are un termen stabilit pentru 1 martie anul viitor.