Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, a atras atenția că România este singura țară dintr-un grup de 17 state europene comparabile care nu are nicio unitate regională de cel puțin un milion de locuitori, cu excepția Bucureștiului. Dacă lucrurile rămân așa, România ar putea pierde fonduri europene.

Astfel, social-democratul propune un prag orientativ de aproximativ un milion de locuitori pentru viitoarele unități administrative. Acestea ar urma să își păstreze denumirea de „județe” –, avertizând că unitățile mici riscă să piardă competiția pentru fondurile europene de coeziune.

Miza fondurilor de coeziune: „Se vor bate regiunile, nu țările”

Potrivit lui Dragoș Benea, crearea unor județe de aproximativ un milion de locuitori este esențială pentru atragerea finanțărilor europene în viitorul exercițiu bugetar, când competiția pentru fondurile de coeziune se va purta direct între regiuni.

„În primul rând, competiția pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată. România, din 2007 până astăzi, s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Adică nu se vor mai bate țările, ci se vor bate regiunile. Și o regiune de un milion de oameni din Polonia se va bate cu una de un milion din Cehia și vine din România un județ cu 300 de mii de oameni. Cine pierde, știm sigur: județul cu 300 de mii”, a avertizat Dragoș Benea, la Digi 24.

România, singura țară de nivelul ei din UE fără o regiune de un milion de locuitori

Dragoș Benea a explicat că dimensiunea demografică a actualelor județe reprezintă un dezavantaj major în raport cu statele europene similare ca suprafață și populație, menționând că inclusiv datele demografice ale județului Iași sunt influențate de cetățenii din Republica Moldova care dețin acte românești.

„Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-a avut nicio regiune de un milion, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte. Țară, repet, comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam – nu vorbim de Malta, Slovenia, Slovacia. Astăzi, cel mai mare este probabil Iașul, dar cu acea influență de buletine din Republica Moldova, care a viciat cifra finală”, a declarat Dragoș Benea, la Digi 24.

Coordonatorul reformei a precizat că pragul de un milion de locuitori pe care îl are în vedere este unul orientativ, nu o regulă rigidă, fiind susținut de o analiză realizată asupra a 16 state membre.

„Da, aproximativ un milion de oameni. Că dacă ajungi cu două județe însumate la 950.000, n-are rost să cauți un alt județ ca să depășești milionul cu orice preț. Am studiat 16 țări similare cu România ca întindere, suprafață, populație – din Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Portugalia și pot continua. Din 198 de regiuni, suratele, omoloagele județelor noastre, 163 au populație de minimum un milion. Restul de șapte sunt insule gen Corsica, Madeira, Azore, teritorii autonome gen Ceuta, Åland în Finlanda, iar altele 20 au o populație între 500 și 700 de mii. Cehia, Ungaria, Bulgaria, de exemplu, Polonia, au aproape toate regiunile cu populație de peste un milion și jumătate de locuitori”, a arătat europarlamentarul PSD, la Digi 24.

Rămâne denumirea de „județe”, pentru a nu modifica Constituția

Întrebat cum se vor numi noile unități rezultate în urma comasării, Dragoș Benea a subliniat categoric că va fi păstrată titulatura tradițională de „județe”, astfel încât reorganizarea să nu impună modificarea Constituției și să nu necesite importul termenului de „regiune”.

„Categoric, ca să nu intrăm în coliziune cu Constituția. Rămânem la județe. Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave”, a precizat Benea.