Alianța Maghiară din Transilvania propune unificarea administrativă voluntară a localităților din Ținutul Secuiesc, în contextul reformei administrative pregătite la nivel național. Alianța anunță că are un plan concret prin care consilierii locali vor solicita Consiliului Județean Harghita să inițieze demersurile de reorganizare, în timp ce Ministerul Dezvoltării pregătește prima etapă a comasării voluntare pentru 429 de comune cu populație redusă.

Solicitarea Alianței Maghiare din Transilvania și pașii propuși

Într-un comunicat transmis luni agenției ungare de presă MTI, citat de Rador Radio România,reprezentanții AMT precizează că formațiunea susține exclusiv o reformă care ține cont de regiunile istorice, tradițiile comunităților locale și legăturile economice și sociale existente între localități.

Potrivit conducerii naționale a AMT, consilierii locali urmează să înainteze Consiliului Județean Harghita un proiect de hotărâre prin care propun inițierea reorganizării voluntare a județelor Harghita și Covasna, alături de localitățile care aparțin în prezent județului Mureș, într-o unitate administrativă comună.

Planul prezentat de formațiune include trei direcții principale de acțiune:

desfășurarea de consultări cu consiliile județene Covasna și Mureș;

organizarea de consultări cu reprezentanții localităților vizate pentru pregătirea demersului;

inițierea demersurilor pentru crearea cadrului legislativ necesar în România.

„Scopul nostru este ca cererea de unitate administrativă și autodeterminare a Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională privind reforma”, a transmis Alianța Maghiară din Transilvania.

Reforma administrativă a Guvernului: 429 de localități, vizate cu prioritate de comasare

Demersul Alianței Maghiare din Transilvania are loc în paralel cu prezentarea detaliilor privind reforma administrativă de către ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Acesta a declarat luni, la Antena 3 CNN, că prima etapă a reorganizării vizează cu prioritate 429 de unități administrativ-teritoriale (UAT) care au o populație de cel mult 1.500 de locuitori, potrivit Mediafax.

Ministrul a explicat că proiectul de ordonanță de urgență pus în transparență decizională se concentrează pe comunele foarte mici, deoarece majoritatea acestora nu mai au capacitatea financiară de a funcționa independent.

„Proiectul unificării voluntare se adresează cu prioritate celor 429 de UAT-uri, cu o populație până la 1.500 de locuitori. Ele sunt prioritare și ele trebuie să se facă, pentru că aici avem dezavantajul cel mai mare. 82% dintre aceste localități nu se mai pot susține. Și eu am tratat aceste localități cu mare prioritate”, a declarat Alexandru Stoica.