Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei”, cu Răzvan Dumitrescu, președintele CNC AUR Petrișor Peiu a criticat declarațiile lui Nicușor Dan despre raportul cu privire anularea alegerilor din 2024, promis publicului de peste 12 ori, și modul în care statul român a gestionat această criză. Senatorul AUR a susținut că anularea alegerilor și interzicerea unor candidaturi nu au precedent în democrațiile occidentale de după Al Doilea Război Mondial. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu și Elena Lasconi s-au calificat în turul al doilea. Scrutinul a fost însă anulat de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, înainte de desfășurarea turului decisiv de pe 8 decembrie. Urmărește emisiunea live aici.

Petrișor Peiu acuză că Nicușor Dan înțelege că acționează greșit, dar acesta e modul în care funcționează statul român

Petrișor Peiu a afirmat că Nicușor Dan își dă seama că situația privind anularea alegerilor a devenit ridicolă, după ce președintele a promis de mai multe ori că va prezenta un raport pe această temă. Senatorul AUR a criticat modul în care funcționează statul român și a spus că și ceilalți politicieni aflați la guvernare au aceeași atitudine.

Liderul AUR a susținut că problemele au început încă din decembrie 2024 și că situația nu se va schimba până la încheierea mandatului lui Nicușor Dan.

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„Pare totuși un om care, deși acționează într-un sens nefast pentru democrație, înțelege când e ridicol. Ăsta e statul român, așa funcționează astăzi statul român. Că așa funcționează statul român, cel puțin în actuala conjunctură politică. Da. Păi, ce putem să facem? Putem să îl omorâm, putem să îl alungăm cu pietre, nu avem ce să îi facem. Trebuie să așteptăm să termine mandatul până atunci, dar și ceilalți politicieni din partidele de guvernare sunt după chipul și asemănarea lui. Pentru că minciuna a început înainte de Nicușor Dan, a început în șase luni, decembrie 2024”, a susținut Petrișor Peiu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

„Alegeri anulate sau candidaturi interzise nu au existat în statele democratice”

Petrișor Peiu a punctat că, în democrațiile occidentale de după Al Doilea Război Mondial, nu au existat cazuri de anulare totală a alegerilor sau de interzicere a unor candidaturi. Președintele CNC al AUR a invocat exemplul Austriei, unde scrutinul a fost repetat din cauza unor nereguli la numărarea voturilor, cu aceiași doi candidați în cursă.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă se poate repeta acest fenomen cu anularea alegerilor, Petrișor Peiu a răspuns afirmativ, motivul fiind că societatea e prea permisivă.

„Să mergem la esență. Nu există în lumea occidentală democratică postbelică nicio anulare a alegerilor. Există alegeri refăcute, cum a fost în Austria, pentru că au avut probelem cu număratul voturilor. S-au refăcut în 2 săptămâni cu aceiași doi candidați. Nu? Ei bine, alegeri anulate cu totul sau candidaturi interzise nu au existat în statele democratice. (…) Societatea a reacționat foarte permisiv.”, a mai adăugat Petrișor Peiu, președinte CNC AUR.

Povestea anulării alegerilor de pe 6 decembrie 2024

Sfârșitul anului 2024 avea să aducă o premieră istorică pentru România, anularea unor alegeri. Pe 24 noiembrie, românii au fost chemați la urne pentru a vota în primul tur al alegerilor prezidențiale. Pe buletinul de vot se regăseau 14 candidați. Printre ei se număra și Călin Georgescu, un candidat independent care avea să producă cea mai mare surpriză din istoria alegerilor prezidențiale postdecembriste.

Ziua de 24 noiembrie a decurs normal, cu toți cei 14 candidați care au mers la secțiile de votare pentru a își exprima opțiunea și cu celebrele mesaje de îndemn la vot pentru cetățeni. Finalul zilei, însă, avea să aducă marea surpriză.

La ora 21:00 apar mult așteptatele exit-poll-uri. Pe primul loc se clasează Marcel Ciolacu (PSD), iar pe locul doi, Elena Lasconi (USR). Marea surpriză, care va surprinde și mai mult peste câteva ore, este clasarea pe locul trei a lui Călin Georgescu. Vine pe locul patru George Simion (AUR) și de-abia pe locul cinci Nicolae Ciucă (PNL). La aflarea exit-poll-ului, Mircea Geoană, care a obținut puțin peste 5%, își anunță retragerea din politică.

Miezul nopții aduce surpriza: Călin Georgescu

Orele curg, însă, și încep să fie centralizate primele procese verbale. Marcel Ciolacu pare să își consolideze prima poziție din exit-poll. Însă nu pentru mult timp. La ora 23:40, Călin Georgescu urca pe prima poziție, pe care și-a păstrat-o până la finalizarea numărătorii. Lupta se dădea acum pentru locul doi, între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi.

Competiția dintre ei a fost una extrem de strânsă, decisă până la numărarea voturilor din ultimele secții din diaspora. De dimineață, după centralizarea tuturor proceselor verbale, era oficial: Elena Lasconi îl depășea cu aproximativ 2.700 de voturi pe Marcel Ciolacu și se califica în turul doi, alături de Călin Georgescu. Acesta din urmă avea un avans de 348.000 de voturi față de liderul USR.

Contestațiile de la CCR aduc primele tensiuni

Totuși, ce avea să urmeze nu a putut fi anticipat de nimeni. Trei zile mai târziu, pe 27 noiembrie, Sebastian Popescu (PNR) și Cristian Terheș (PNCR) depun câte o contestație de anulare a alegerilor la Curtea Constituțională a României.

Pe de o parte, Sebastian Popescu reclama o fraudă a independentului Călin Georgescu, pe care îl acuza că a folosit ferme de boți și că „a ascuns sursele de finanțare, a înșelat electoratul printr-o campanie masivă în mediul online în care se promova drept omul mesianic care se luptă cu mâinile goale și cu ZERO lei bani de campanie, cu întreg sistemul politic din România. S-a promovat drept candidatul corect și cinstit, numai bun de votat de români, în timp ce el a fraudat legea electorală prin finanțare ilegală a întregii campanii electorale, având susținere din afara granițelor țării, din partea unor entități statale cu scopul de a destabiliza România”, scria Sebastian Popescu în contestația depusă la CCR.

A doua zi, pe 28 noiembrie, CCR se întrunește și analizează cele două contestații. Pe prima, cea a lui Sebastian Popescu, judecătorii constituționali o resping.

Alegerile, anulate pentru prima dată în istorie

La câteva zile distanță, pe 1 decembrie, au loc și alegerile parlamentare. Rezultatul vine cu surprize: trei partide suveraniste intră în Parlament. PSD câștigă cu un scor minim istoric de 22%. AUR se clasează pe locul doi (18%), PNL pe trei (14%), USR pe locul patru (12%). Clasamentul a fost completat de SOS România (7%), și POT și UDMR, cu câte 6%.

A doua zi, pe 2 decembrie, Curtea Constituțională venea cu o decizie prin care părea că scrutinul prezidențial își urmează cursul firesc. Judecătorii constituționali validau primul tur și dădeau, astfel, startul campaniei electorale pentru turul II programat pe 8 decembrie între Călin Georgescu și Elena Lasconi. Astfel, contestația lui Cristian Terheș era respinsă de CCR.

Pe 4 decembrie, românii au avut ocazia să citească rapoartele prezentate în ședința CSAT din 28 noiembrie, după ce președintele Klaus Iohannis le-a desecretizat. Acest demers a făcut ca mai multe plângeri să fie depuse din nou la CCR pentru anularea alegerilor.

Două zile mai târziu, pe 6 decembrie, Curtea Constituțională dădea decizia care va rămâne în istoria României: alegerile prezidențiale erau anulate și urmau să fie organizate de la zero. Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, iar la baza sa au stat documentele desecretizate din cadrul ședinței CSAT.