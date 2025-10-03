Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme în Dâmbovița

Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme a avut loc vineri dimineață în Dâmbovița. Două persoane au fost rănite.

Coliziunea s-a produs pe DN 71, în interiorul localității Ulmi. Din primele date, este vorba despre un impact între 4 vehicule, respectiv 2 autoturisme, un ansamblu de vehicule și un microbuz de transport școlar.

În urma coliziunii, un bărbat, de 79 de ani, și o femeie, de 78 de ani, ambii din comuna Sălcioara au fost răniți, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Două victime au primit îngrijiri medicale la fața locului

Detașamentul de Pompieri Târgoviște a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița cu un echipaj.

Două victime au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.