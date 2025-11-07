Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină

Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă.

„Intervenim în sat Crețești, comuna Vidra, unde un autoturism a fost lovit de tren. Au fost alertate 4 ambulante SMURD, 1 autospecială de stingere, 2 autospeciale pentru descarcerare si Detasamentul Special de Salvatori. În urma evaluării medicale sunt 4 persoane decedate și înca o victima constientă”, potrivit ISU BIF.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, trenul R 9708, aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, km. feroviar 15+980. Din primele informaţii, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate”, a transmis, vineri, CFR.

La faţa locului sunt mai multe echipaje de intervenţie, iar până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staţiona la locul evenimentului.

