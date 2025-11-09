Prima pagină » Actualitate » Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică

Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică

09 nov. 2025, 11:12, Actualitate
Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică

Două persoane au murit și alta este în stare gravă, în urma unui accident petrecut duminică, în județul Dolj.

IPJ Dolj a anunțat că traficul rutier pe DN 56, între localitățile Podari și Radovan, este blocat, urmare a unui accident grav de circulație în care au fost implicate două autovehicule.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru efectuarea de cercetări și fluidizarea traficului rutier.

ISU Dolj informează că, în urma accidentului, au rezultat trei victime, dintre care două sunt decedate, iar una este încarcerată și în stare de inconștiență.

