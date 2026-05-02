Accident grav cu ATV-ul în Prahova: un bărbat a murit, iar un copil de 6 ani a fost rănit

Un accident grav cu ATV-ul a avut loc vineri în orașul Breaza, județul Prahova, în zona Valea Târsei. Un bărbat de 37 de ani a murit, iar un copil de 6 ani a fost rănit, după ce vehiculul s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

Accident grav cu ATV-ul în Prahova

Potrivit ISU Prahova, echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului. Din cauza terenului dificil, a fost solicitat un elicopter SMURD de la Brașov pentru a sprijini operațiunea de salvare.

Primele informații arată că în accident au fost implicate trei persoane: doi adulți și un copil.

Constatarea decesul

Unul dintre adulți, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Copilul de 6 ani a suferit răni ușoare la nivelul capului. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD TIM și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești, împreună cu mama sa, care nu a fost rănită.

