O persoană a murit, în urma unei avalanșe în Masivul Bucegi. Alte trei persoane ar fi fost prinse sub zăpadă. Ce a transmis DSU pentru Gândul

O avalanșă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, iar cel puțin o persoană ar fi fost surprinsă sub zăpadă, anunță reprezentanții Salvamont România.

UPDATE: Reprezentanții DSU au transmis pentru Gândul că o persoană a decedat după ce a fost prinsă în avalanșa din Bucegi. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator, iar salvamontiștii ajunși la fața locului au început manevrele de resuscitare. Din păcate, persoana a decedat.

UPDATE: O persoană ar fi fost găsită în stare de inconștiență și este resuscitată. Alte trei persoane ar fi fost surprinse de avalanșă.

Știrea inițială

Potrivit primelor informații, mai multe persoane se aflau în zonă în momentul producerii avalanșei, iar salvatorii încearcă să stabilească exact câți turiști au fost implicați.

Salvamontiștii intervin în aceste momente pentru căutarea victimelor, inclusiv cu câini specializați, iar operațiunea este sprijinită de un elicopter folosit pentru transportul echipelor în teren.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să localizeze rapid persoanele surprinse de avalanșă.

Valea Coștilei este una dintre zonele frecventate de schiorii care practică off-piste, dar condițiile de zăpadă și riscul de avalanșă pot transforma traseele într-un pericol major.

