Gigantul chinez SANY dă startul lucrărilor la un proiect major de energie verde în Dolj

Gigantul chinez SANY dă startul lucrărilor la un proiect major de energie verde în Dolj

Gigantul chinez SANY dă startul lucrărilor la un proiect major de energie verde în Dolj
Galerie Foto 2

Conglomeratul industrial chinez SANY Group a început construcția unui amplu proiect de energie solară cu stocare în comuna Dobrești, parte a unei investiții de aproximativ un miliard de euro ce ar putea deveni cel mai mare proiect energetic hibrid din Europa, conform Profit.ro.

Gigantul chinez SANY  dă startul unui proiect în Dolj

SANY a colaborat cu companii deținute de Mugurel Surupăceanu, fost deputat și prefect de Gorj, la două proiecte de energie regenerabilă în Dobrești, Dolj.

Lucrările la proiectul energetic din județul Dolj, care includ un sistem de stocare de 218 MWh și un parc fotovoltaic de 95 MWp, au fost lansate la finalul lunii aprilie, marcând intrarea efectivă în faza de execuție.

La eveniment au participat reprezentanți de top ai companiei, inclusiv președintele Xiang Wenbo și vicepreședintele Guo RuiGang, alături de oficiali locali.

„Sperăm ca prin acest proiect să impulsionăm investițiile în energie verde în România. Vrem să investim în mai multe proiecte de acest gen, solar plus stocare de energie și stocare simplă, pentru a ajuta la realizarea tranziției energetice în regiune și în România ca țară, în ansamblu.

În ceea ce privește stadiul proiectului, după cum puteți vedea, proiectul este în faza de inaugurarea lucrărilor(…). Am ales județul Dolj deoarece considerăm că acest loc are resurse solare abundente și, de asemenea, există o necesitate pentru energie electrică verde”, a spus Guo RuiGang, conform sursei menționate mai sus.

Noi proiecte în Dolj

În paralel, SANY își extinde colaborarea cu Danube Solar, semnând un acord pentru dezvoltarea a trei unități de stocare a energiei în Pielești. Acestea vor avea o putere totală de peste 233 MW și o capacitate de aproape 1.000 MWh, iar lucrările ar urma să înceapă în toamna acestui an.

România, țintă pentru investiții verzi

Reprezentanții companiei consideră că piața locală oferă oportunități importante pentru dezvoltarea energiei regenerabile. Grupul, unul dintre cei mai mari producători globali de utilaje industriale, a raportat în 2025 venituri de aproximativ 11,7 miliarde de dolari și are peste 25.000 de angajați la nivel mondial.

Investiția de un miliard de euro din Timiș

Proiectul strategic al grupului în România este însă cel din județul Timiș, unde compania pregătește un complex energetic hibrid de mari dimensiuni. Acesta include două parcuri solare de 800 MWp, un sistem de stocare de 2,34 GWh și un centru de date de 70 MW.

Dezvoltarea va fi realizată în Uivar și Timișoara, iar implementarea este coordonată de Danube Solar Seven SRL.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

