Prima pagină » Actualitate » Laura Dronca, fiica milionarului ucis într-o explozie la Arad, scapă de arestul preventiv. Decizia de ultimă oră a instanței

Laura Dronca, fiica milionarului ucis într-o explozie la Arad, scapă de arestul preventiv. Decizia de ultimă oră a instanței

Laura Dronca, fiica milionarului ucis într-o explozie la Arad, scapă de arestul preventiv. Decizia de ultimă oră a instanței

Răsturnare de situație în dosarul atentatului cu bombă din Arad din 2021. Laura Dronca, fiica omului de afaceri Ioan Crișan, ucis în explozia din 2021, a fost scoasă din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu.

Decizie de ultim moment la Timișoara

Curtea de Apel Timișoara a decis, pe 30 aprilie 2026, ca Laura Dronca să fie mutată în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Femeia va fi monitorizată cu brățară electronică și nu are voie să iasă din locuință fără acordul autorităților. În plus, trebuie să se prezinte la instanță ori de câte ori este chemată și nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați sau cu martorii din dosar.

În același dosar, Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă rămân în arest preventiv. Magistrații au decis prelungirea măsurii cu încă 60 de zile, respingând solicitările acestora de a fi plasați în arest la domiciliu.

De ce a ajuns în arest preventiv

Laura Dronca a fost încarcerată în aprilie 2025, după ce ar fi distrus brățara de monitorizare impusă într-o măsură anterioară. Incidentul a avut loc la scurt timp după trimiterea sa în judecată.

Deși a susținut că dispozitivul era defect, autoritățile au considerat gestul o încălcare gravă și au decis arestarea preventivă. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat măsura.

Acuzată că ar fi organizat atacul soldat cu moartea tatălui

Procurorii o acuză pe Laura Dronca că ar fi pus la cale atentatul din mai 2021, în urma căruia a murit chiar tatăl său, omul de afaceri Ioan Crișan.

Potrivit anchetei, cei doi bărbați ar fi montat un dispozitiv exploziv în mașina victimei, detonat de la distanță. Explozia a fost fatală și a pus în pericol și alte persoane aflate în zonă.

