ACCIDENT grav cu șase victime pe Centura Bucureștiului, după ce un camion și un microbuz s-au ciocnit violent

Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe Centura Capitalei, în zona localității Mogoșoaia după ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu un camion care transporta colete.

Șase persoane au fost rănite joi dimineață în urma unui accident grav produs pe Centura Capitalei, în apropierea localității Mogoșoaia din județul Ilfov.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, impactul a avut loc între un microbuz de transport persoane și un camion încărcat cu colete.

Echipaje sosite la fața locului au acordat primul ajutor victimelor, care au și fost transportate la spital cu multiple traumatise. Din fericire niciuna dintre vicime nu a decedat în urma accidentului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

La această oră traficul nu a fost restricționat complet, însă se desfășoară îngreunat pe ambele sensuri de circulație.

Se estimează că circulația va reveni la condiții normale de trafic în jurul orei 9:00.