ACCIDENT grav în Constanța între un microbuz cu 10 persoane la bord și autoturism. Plan Roșu activat. Trafic blocat în zonă

Denis Andrei
09 sept. 2025, 08:18, Actualitate
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineață la ieșirea din Mangalia spre Albești, județul Constanța. În coliziune au fost implicate un microbuz cu 10 pasageri și un autoturism, autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție. 

Autorităţile au revizuit bilanţul victimelor, precizând că în urma accidentului au rezultat 14 victime, dintre care 13 transportate la spital (conştiente) şi 1 refuză transportul la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Constanța, impactul s-a produs în jurul orei 7:20, pe strada Oituz, între un autoturism și un microbuz de transport persoane care circulau din sensuri opuse.

„La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a transmis IPJ Constanţa, potrivit News.ro.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, toate victimele sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Victima din autoturism nu este încarcerată cum s-a știut inițial”, au precizat reprezentanții ISU.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La locul accidentului au intervenit 8 echipaje de prim-ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și 3 ambulanțe SAJ.

Autoritățile au instituit Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona numărul mare de persoane implicate. Ulterior, acesta a fost dezactivat.

Cercetarea la fața locului este în desfășurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat, au precizat polițiștii.

