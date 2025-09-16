ACCIDENT grav la Piatra Olt. 9 răniți după ce un șofer de 19 ani a intrat cu mașina în terasa unui restaurant

Nouă persoane au ajuns la spital după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul în terasa unui restaurant din Piatra Olt. Printre victime se află șoferul, pasagerii din mașină și clienți aflați la mese.

Un grav accident rutier a avut loc duminică seară în orașul Piatra Olt, unde un autoturism condus de un tânăr de 19 ani a intrat direct în terasa unui restaurant. Incidentul s-a soldat cu nouă persoane rănite, transportate de urgență la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Potrivit polițiștilor, șoferul este din comuna Fălcoiu și a pierdut controlul direcției din motive ce urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, spun polițiștii.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.