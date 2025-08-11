ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța

Un accident deosebit de grav a avut loc luni dimineață pe autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Șapte autovehicule au fost implicate, iar două persoane au fost rănite și sunt în evaluare medicală.

Un accident rutier în care au fost implicate șapte mașini s-a produs luni dimineață pe autostrada A2, la kilometrul 89, în apropierea localității Vâlcelele din județul Călărași, informează Centrul Infotrafic al Poliției Române și News.ro.

Impactul a avut consecințe grave, iar două persoane au fost rănite și se află în curs de evaluare medicală, potrivit Calarasipress.ro.

În prezent, traficul pe sensul de mers către Constanța se desfășoară cu dificultate.

Autoritățile recomandă șoferilor să folosească ruta alternativă la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară, pentru a evita aglomerația și a permite intervenția echipelor de salvare.