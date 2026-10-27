Accident în Dâmbovița. O autoutilitară încărcată cu sodă caustică și clorură de var s-a răsturnat, după impactul cu un autoturism

Un accident rutier s-a produs pe DN 72, în zona unei stații de alimentare cu carburant dintre localitățile Dărmănești, județul Dâmbovița, și Brătășanca, județul Prahova. Au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var, fiind constatate scurgeri de substanță pe partea carosabilă.

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Pentru prevenirea oricărui pericol, în urma evaluării realizate de pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, a fost stabilită o zonă de siguranță pe o rază de 100 de metri, iar circulația rutieră pe DN 72 a fost restricționată.

Polițiștii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și în localitatea Brătășanca, din județul Prahova.