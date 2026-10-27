Un pensionar în vârstă de 70 de ani, din județul Gorj, a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații la o clinică privată. El a câștigat definitiv procesul avut cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, după ce a plătit peste 72.000 de lei pentru o operație cu robotul chirurgical la o clinică privată din Cluj.

După ce au analizat dosarul și probele depuse, judecătorii Curții de Apel Craiova au stabilit că bărbatul trebuie să primească banii înapoi. În total, ținând cont de dobânzi, inflație și cheltuielile de judecată, pensionarul va fi despăgubit cu 110.000 de lei.

Când a început totul

În 2023, bărbatul a fost diagnosticat cu tumoră renală, iar medicul urolog i-a recomandat o intervenție cu robotul chirurgical Da Vinci. Tehnologia nu se găsea în niciun spital de stat din regiunea Olteniei, astfel că pacientul a fost nevoit să apeleze la o clinică privată din Cluj pentru intervenție.

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„Medicul mi-a zis, dacă vreau să n-am probleme, că trebuie să fac o intervenție chirurgicală cu robotul Da Vinci. Am venit la Gorj de la Cluj, niciun robot pe aici. Și mi s-a spus: «Domnule, n-avem!». Clasic”, a povestit pensionarul pentru Digi24. Ulterior, a aflat că aceste intervenții robotice erau disponibile în România doar în câteva clinici private și nu se decontau prin sistemul public de asigurări de sănătate.

Avocatul său a explicat, mai departe: „Avea de ales (n.r. – pacientul) între extirparea tumorii pe metoda clasică sau, dacă are posibilități, prin robotul de ultimă generație la nivelul lui 2023, Da Vinci. În momentul în care se extirpa această tumoră, se îndepărta în integralitate, fără să existe riscul de a rămâne, nu știu, o celulă, o parte din ea, cu riscurile aferente pentru sănătatea și implicit viața pacientului. În 2023 erau câteva clinici private în țară, nedecontate, pentru că se considera acesta un serviciu medical premium. Dar când e viața ta în joc, nu mai aștepți”.

Intervenția chirurgicală a costat peste 72.000 de lei. Pensionarul a strâns banii de la rude și apropiați.

„Am plecat și am zis: «Bă, decât să mor, mai bine găsim banii!». Ne-am adunat, am făcut rost și am ajuns la concluzia că asta este soluția”, a povestit bărbatul.

Proces cu Casa de Asigurări de Sănătate

Imediat ce și-a revenit după operație, bărbatul a acționat în instanță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, solicitând recuperarea sumei plătite. La primul termen din proces, instanța i-a respins solicitarea, dar bătrânul a făcut apel. La trei ani distanță, a venit decizia definitivă de la Curtea de Apel Craiova, una favorabilă lui.

„Prima instanță a respins pe ideea că nici nu exista precedent pentru chirurgie robotică premium, de decontare. Nu era și nu considera că o astfel de intervenție chirurgicală robotică ar intra în pachetul de bază. N-am fost de acord cu această opinie. Acum două săptămâni, soluția definitivă a admis recursul, a schimbat în tot, a admis apelul, decontat tot, plus inflație, plus dobândă, plus cheltuieli de judecată. Deci, practic, din 72.000 a ajuns la aproape 110.000 de lei”, a explicat avocatul pacientului.

În urma deciziei judecătorilor, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj este obligată să restituie costul intervenției chirurgicale, plus actualizările pentru inflație, dobânzi și cheltuielile de judecată. În total, aproape 110.000 de lei.

Potrivit avocatului, ar fi prima hotărâre judecătorească dată în favoarea unui pacient care cere restituirea integrală a costurilor unei operații robotice efectuate într-o clinică privată.