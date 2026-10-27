Gazul se oprește pentru tot blocul, iar nota de plată ajunge la proprietari: Ce reguli trebuie respectate pentru a evita o asemenea situație

Lipsa sistemelor de detecție și de închidere automată a gazului pe casa scării poate lăsa toată scara de bloc fără alimentare de la câteva zile până la săptămâni întregi, atunci când este sesizată o scurgere de gaze, scrie turnulsfatului.ro.

Pentru a primi din nou gaz, locatarii nu trebuie doar să repare țeava pe unde a apărut pierderea, ci sunt obligați să aducă întreaga coloană comună la standardele actuale de siguranță. Pentru cele mai multe blocuri vechi din Sibiu, acest lucru înseamnă montarea de detectoare și electrovalve pe casa scării.

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Coșmarul începe întotdeauna la fel: cineva simte miros de gaz pe holul blocului și sună la urgențe.

Echipa Delgaz Grid ajunge la adresă și verifică țevile pornind de la un reper simplu, contorul de gaz. Țeava care păleacă de la contor spre apartament aparține locatarului, deci, dacă pierderea e acolo, echipa închide și sigilează doar robinetul acelui apartament, iar restul vecinilor nu sunt afectați.

Situația se complică dacă gazul scapă înainte de contoare, pe conducta principală care urcă pe casa scării și care este proprietatea comună a tuturor locatarilor.

Cum Delgaz Grid operează rețeaua de distribuție până la branșament și nu are voie prin lege să repare instalațiile din interiorul blocurilor, echipa oprește pe loc gazul pentru toată scara și lasă o înștiințare prin care anunță proprietarii că trebuie să cheme o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Prin această situație a trecut, ca simplu locatar, chiar responsabilul de comunicare al Delgaz Grid, Mihai Predulescu.

„Se poate produce o acumulare sau, Doamne ferește, o explozie. Am pățit-o chiar noi aici unde locuiesc eu: am fost sistați pentru că au fost niște scăpări la niște elemente de îmbinare pe casa scării. Am contactat o societate autorizată, am făcut reparațiile și, imediat după ce societatea le face, anunță distribuitorul, iar el vine și reia alimentarea”, povestește pentru Turnul Sfatului reprezentantul Delgaz Grid.

De ce nu ajunge să repari conducta

După o scurgere de gaz, simpla reparare a unui robinet sau a unui filet nu este suficientă pentru reluarea alimentării. Instalația comună trebuie să respecte toate normele de siguranță în vigoare, ceea ce poate presupune montarea unui detector de gaz și a unei electrovalve, realizarea unor orificii de aerisire și verificarea întregii coloane.

Cum funcționează sistemul de siguranță

Detectorul identifică prezența gazului și transmite semnalul către electrovalvă, care închide automat alimentarea. Sistemul comun protejează întreaga scară, în timp ce sistemele individuale pot opri gazul doar pentru apartamentul în care este detectată o scurgere.

Montarea echipamentelor comune nu înseamnă că toți proprietarii trebuie să instaleze simultan detectoare în apartamente. Totuși, aceștia trebuie să respecte obligațiile legale privind siguranța instalațiilor individuale.

Cât costă lucrările și cine plătește

Costurile sunt suportate de proprietari, de regulă prin asociația de proprietari sau prin contribuții individuale. Pentru o scară cu 20 de apartamente, costul estimat al lucrărilor este de 5.000–6.000 de lei plus TVA. În cazul blocurilor mari, suma poate ajunge la zeci de mii de lei. La un imobil cu 80 de apartamente din Șelimbăr, o lucrare similară a costat aproximativ 50.000 de lei plus TVA.

Prețul depinde de dimensiunea instalației, numărul echipamentelor necesare și lucrările de remediere. Distribuitorul Delgaz Grid nu percepe taxă pentru oprirea și reluarea alimentării atunci când acestea sunt determinate de motive de siguranță.

De ce repornirea gazului poate dura săptămâni

Termenul de 24 de ore pentru reluarea alimentării nu se calculează de la prima intervenție a instalatorilor, ci după parcurgerea etapelor necesare și validarea documentelor. În funcție de complexitatea lucrărilor, reparațiile pot dura de la una-două zile până la două săptămâni.

După finalizarea lucrărilor și efectuarea probei de presiune, firma autorizată transmite fișa de revizie către Delgaz Grid. Distribuitorul verifică documentele, iar ulterior programează redeschiderea gazului. Întârzierile pot apărea și atunci când proprietarii nu reușesc să strângă banii sau să se pună de acord asupra lucrărilor.

Ce obligații au proprietarii după reluarea alimentării

Asociația sau reprezentantul scării trebuie să păstreze documentele lucrărilor și dovada înregistrării acestora. Detectoarele de gaz au, potrivit specialistului citat, o durată de utilizare de cinci ani, iar verificările și reviziile instalațiilor trebuie efectuate la termenele legale.

Verificarea tehnică este obligatorie la doi ani, iar revizia la zece ani sau după o întrerupere a utilizării mai mare de șase luni. Obligațiile vizează atât instalațiile din apartamente, cât și coloana comună, iar verificările expirate pot duce la întreruperea alimentării cu gaz.

Sursa foto: Arhivă / Envato (ilustrativ)