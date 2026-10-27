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Trump îl atacă dur pe Obama după ironiile despre renovările Casa Albă: „Ai fost un președinte de doi bani”

Donald Trump - Foto: Shutterstock
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Președintele Donald Trump a reacționat dur după ce Barack Obama a comparat renovările de la Casa Albă cu un restaurant „Cheesecake Factory” (fabrica de prăjituri cu brânză n.red) deschis de Saddam Hussein. Schimbul de replici are loc cu o săptămână înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, unde Partidul Republican se confruntă cu un val tot mai accentuat de nemulțumire din partea alegătorilor SUA.

Președintele Donald Trump a lansat luni un atac verbal la adresa fostului lider de la Casa Albă, Barack Obama, după ce acesta a ironizat lucrările de renovare realizate la reședința prezidențială americană. Trump a reacționat în timpul unei discuții cu jurnaliștii, criticând comparația făcută de Obama între noul aspect al Casei Albe și un restaurant din lanțul american Cheesecake Factory, potrivit The Hill.com.

„Trebuie să-i explicăm asta lui Obama, pentru că el nu înțelege, pentru că nu e un tip deștept, să-ți spun eu. După părerea mea, nu e deloc deștept, pentru că, după felul în care a condus țara, doar un prost ar conduce țara așa. Dar trebuie să-i explicăm lui Obama că Casa Albă este un simbol al Americii și trebuie întreținută cum se cuvine. Trebuie vopsită, iar tencuiala exterioară nu poate să cadă de pe pereți, iar decorațiunile și ornamentele din jurul ferestrelor, care sunt magnifice, nu pot fi pe o parte a ferestrei și să cadă pe cealaltă parte. Așa că am luat mulaje de pe o parte și le-am aplicat pe cealaltă parte, și am făcut o treabă minunată.

Am cheltuit foarte puțini bani. Nu e vorba de bani, ci de modul de a vedea. Oameni ca Obama nu văd asta. Tu nu vezi murdăria, el nu vede mizeria, nu vede ornamentele sparte de pe o clădire. Casa Albă, pentru președintele Obama, este un simbol al Americii. Trebuie să fie curată, coloanele nu pot fi sparte, cărămizile nu pot cădea de sub tencuială. Iar faptul că spui că este o fabrică de prăjituri cu brânză arată exact de ce ai fost un președinte de doi bani”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@atrupar

Obama compară renovările Casei Albe cu un restaurant deschis de Saddam Hussein

Schimbul de replici a început în weekend, când Barack Obama a participat la mai multe evenimente electorale organizate în Ohio și Michigan pentru susținerea candidaților Partidului Democrat. În discursurile sale, fostul președinte american a criticat administrația Trump, acuzând-o de „haos” și „cruzime”.

Obama a făcut însă și o serie de remarci ironice despre modificările aduse Casei Albe, proiecte cărora Donald Trump le-a acordat o atenție deosebită. Lucrările includ construirea unei săli de bal de mari dimensiuni și introducerea unor elemente decorative aurii în Biroul Oval.

„Când treci în revistă toate astea, lista promisiunilor, lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am fi așteptat. Deși, trebuie să recunosc, mă așteptam la asta. Și să fim sinceri, crede cineva cu adevărat că tipul ăsta de la Casa Albă își petrece tot timpul gândindu-se la problemele astea? Adică, nu știu dacă ați observat, dar pare foarte concentrat pe renovările casei. Ar trebui să apară pe HGTV. Tipul ăsta construiește o sală de bal mai mare decât Casa Albă. A pavat Grădina Trandafirilor, a amenajat o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud și e aur peste tot. Ce-i cu aurul ăsta? Totul, tot mai mult aur. A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis o fabrică de prăjituri cu brânză. Doar aur peste tot.”, a declarat Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite, în timpul unui discurs susținut sâmbătă.

Sursa video – X/@MAGALieTracker

Comparația face referire la lanțul american de restaurante Cheesecake Factory, cunoscut pentru decorurile sale elaborate, dar și la Saddam Hussein, fostul dictator irakian executat în 2006, după înlăturarea sa de la putere în urma invaziei Irakului conduse de Statele Unite.

Donald Trump a respins criticile și a apărat lucrările de renovare, susținând că acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea aspectului și întreținerii reședinței prezidențiale.

Rivalitatea Trump-Obama revine în prim-plan înaintea alegerilor pentru Congres

Schimbul de declarații de acum reînvie un nou episod al rivalității politice dintre Donald Trump și Barack Obama, începută cu mult înainte ca republicanul să ajungă pentru prima dată la Casa Albă.

Trump s-a remarcat în politica americană și prin promovarea teoriei conspirației potrivit căreia Obama nu s-ar fi născut în Statele Unite și, prin urmare, nu ar fi fost eligibil pentru funcția de președinte. Afirmațiile au fost infirmate de fostul lider de la Casa Albă, iar teoria a fost criticată pentru caracterul său rasist și pentru lipsa dovezilor.

Noua confruntare verbală are loc într-o perioadă în care campania electorală pentru alegerile din 3 noiembrie intră în ultima săptămână.

Scrutinul va stabili noua componență a Congresului american și va influența capacitatea administrației Trump de a-și promova agenda legislativă în a doua parte a mandatului.

În ultimele zile, președintele american a avut mai multe schimburi tensionate de replici cu persoane publice și reprezentanți ai presei. Duminică seară, Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj de aproximativ 1.300 de cuvinte, prezentat drept cel mai lung din istoricul activității sale pe această rețea.

Textul a fost dedicat criticilor la adresa umoristului american Bill Maher, fără să se concentreze asupra unor teme precum Iranul sau confruntarea electorală cu democrații. Săptămâna trecută, liderul republican a avut și schimburi de replici cu jurnaliști care îi adresau întrebări despre alegerile de la jumătatea mandatului și despre relațiile Statelor Unite cu Rusia.

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