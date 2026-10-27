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Premierul Péter Magyar taie finanțarea fundației UDMR care se ocupă de procesul de acordare a cetățeniei maghiare în Transilvania. Ce se schimbă pentru etnicii maghiari din România

Premierul Péter Magyar taie finanțarea fundației UDMR care se ocupă de procesul de acordare a cetățeniei maghiare în Transilvania. Ce se schimbă pentru etnicii maghiari din România
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Guvernul de la Budapesta renunță la colaborarea cu Fundația Eurotrans, înființată de UDMR, iar dosarele pentru obținerea cetățeniei maghiare vor fi preluate exclusiv de reprezentanțele diplomatice ale Ungariei din România, potrivit agenției MTI, citată de Rador. Cadrul de finanțare necesar pentru furnizarea acestor servicii și pentru funcționarea fundației este însă asigurat până la sfârșitul anului, a declarat președintele acesteia, Zoltán Levente Nagy, pentru portalul Kronika.

Potrivit publicației Kronika, rolul Fundației Eurotrans în procedura simplificată de obținere a cetățeniei ungare se va încheia după 11 ani. Conform informațiilor publicate de portalul maghiar din Transilvania, noul guvern de la Budapesta a transmis UDMR, după alegerile din aprilie, că fundația nu va mai putea participa la acest proces. Pe viitor, dosarele vor intra exclusiv în responsabilitatea reprezentanțelor diplomatice maghiare, fără implicarea unor organizații externe.

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Fundația Eurotrans a încheiat un acord cu fostul guvern ungar pentru a oferi sprijin în procesul de naturalizare simplificată a etnicilor maghiari din Transilvania, în 2015. În baza acestui acord, fundația a preluat gestionarea procedurilor administrative și a pus la dispoziție solicitanților o rețea de 25 de birouri, la care s-au adăugat deplasări periodice în localitățile din regiune.

Serviciile oferite gratuit au inclus pregătirea dosarelor, realizarea fotografiilor și traducerea documentelor necesare pentru obținerea cetățeniei. Pe lângă asistența pentru naturalizare, Eurotrans a ajutat familiile să acceseze beneficii acordate de statul ungar, precum ajutoarele de maternitate, obligațiunile pentru copii și sprijinul din cadrul programului „Cordonul Ombilical”. Fundația a oferit și servicii pentru înregistrarea evenimentelor de stare civilă ale cetățenilor maghiari din România.

Președintele Eurotrans: „Serviciile vor fi asigurate până la sfârșitul anului”

Zoltán Levente Nagy a declarat pentru Kronika că fundația va continua să își îndeplinească atribuțiile până la finalul anului, în condițiile prevăzute de acordul existent.

„Cadrul de finanțare necesar pentru furnizarea acestui serviciu și funcționarea acestuia este asigurat până la sfârșitul acestui an. Am depus cererea necesară pentru susținerea costurilor de funcționare pentru anul viitor către guvernul ungar, dar nu am primit încă un răspuns. În situația actuală, tot ce știm sigur este că vom furniza serviciul de naturalizare oferit de fundație până la sfârșitul acestui an”, a precizat președintele fundației.

De asemenea, acesta a menţionat că de la începutul activităților lor, în cooperare cu misiunile diplomatice, au ajutat 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei ungare şi au constituit peste 50.000 de cereri de înregistrare civilă. În cadrul Programului „Cordon Ombilical”, au procesat cererile a 40.000 de familii.

Decizia Budapestei vine și pe fondul controverselor privind votul prin corespondență

Potrivit publicației Kronika, retragerea rolului Eurotrans în procesul de naturalizare are legătură și cu implicarea fundației în organizarea votului prin corespondență pentru alegerile parlamentare din Ungaria, din aprilie. Fundația a contribuit la înregistrarea alegătorilor maghiari din România fără domiciliu în Ungaria și a participat la distribuirea și colectarea plicurilor cu voturile prin corespondență. Ulterior, plicurile au ajuns la Consulatele Generale ale Ungariei din Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc.

Acest rol a alimentat acuzațiile potrivit cărora UDMR nu ar fi acționat doar ca un intermediar tehnic, ci ar fi fost implicată în mecanismul electoral asociat partidului Fidesz. După scrutin, Mișcarea pentru o Transilvanie Mai Egală a cerut interzicerea prin lege a colectării voturilor prin corespondență de către astfel de organizații.

Ziarul a amintit că imediat după alegeri, premierul Péter Magyar i-a transmis președintelui UDMR, Kelemen Hunor, că guvernul Tisza va investiga neregulile întâlnite în votul prin corespondență.

„Pentru viitor, regulile de vot trebuie revizuite pentru prevenirea eventualelor fraude electorale”, a declarat premierul ungar, citat de publicație.

Péter Magyar a adăugat că a primit o garanție din partea președintelui UDMR că „Uniunea nu se va implica în viitor în luptele politice ale partidelor ungare”.

În replică, liderul UDMR a declarat că formațiunea a oferit asistență tehnică pentru ca voturile prin corespondență să ajungă în siguranță la autoritățile electorale. Hunor a susținut că nu are cunoștință despre incidente care să fi influențat desfășurarea alegerilor.

Cum se va obține cetățenia după retragerea Eurotrans

Odată cu încetarea sprijinului acordat de Fundația Eurotrans în procesul de redobândire a cetățeniei ungare, gestionarea dosarelor revine exclusiv reprezentanțelor diplomatice ale Ungariei în România: Consulatele Generale de la Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc, precum și Ambasada de la București.

Kronika atrage atenția că schimbarea poate îngreuna accesul la servicii pentru persoanele care locuiesc în localități rurale sau la distanță de aceste reprezentanțe. Rețeaua de birouri a Eurotrans le oferea până acum posibilitatea de a primi asistență fără să se deplaseze în mod repetat la consulate.

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