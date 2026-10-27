Incendiu puternic la spitalul din Reșița. O femeie a suferit arsuri, iar 16 pacienți au fost evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, 27 octombrie, în Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean Reșița. 16 pacienți au fost evacuați, iar o femeie a suferit arsuri și a fost preluată de o ambulanță SMURD.
Pompierii au intervenit la scurt timp, reușind să stingă rapid flăcările care amenințau să se extindă.
Potrivit ISU Caraș-Severin, incendiul a izbucnit la ora 05:20, la etajul al doilea al Staționarului 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, pe secția Psihiatrie. Flăcările și fumul gros izbucnite într-un salon, situat la etajul al II-lea, au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgență.
Pompierii Detașamentului Reșița au mobilizat 19 militari și au intervenit la fața locului cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD. Aceștia au fost sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Datorită intervenției prompte a personalului medical, 16 pacienți aflați pe secție au fost evacuați rapid. În urma incendiului, o pacientă a suferit arsuri și a fost preluată de ambulanța SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale.
De asemenea, un pat din salonul în care a izbucnit incendiul a fost ars.
Flăcările au fost stinse rapid de pompieri. Incendiul a fost cauzat, probabil, de fumatul în locul nepermise, potrivit autorităților.