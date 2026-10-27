Atmosferă de „sărbătoare“ la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de israelieni se întorc acasă pentru a vota

Mii de israelieni continuă să sosească, marți dimineață, cu avionul pe Aeroportul Internațional Ben-Gurion, hotărâți să-și exercite dreptul de vot, relatează Haaretz. Mulți dintre ei s-au stabilit definitiv în alte țări, dar alții și-au scurtat pur și simplu călătoriile în străinătate pentru a putea participa la procesul electoral. Au fost nevoiți să facă acest lucru deoarece Israelul nu permite cetățenilor să voteze de la distanță.

Sursă video: X/@AmiDror

Sivan Brewer, o studentă de 22 de ani de la Universitatea din New York, unde studiază ingineria mecanică, a venit cu doar un rucsac de cărți la ea, întrucât nici măcar nu va petrece noaptea în Israel, ci se va întoarce cu un zbor spre New York mai târziu în această după-amiază, după ce va vota.

„Voi petrece doar opt ore în Israel”, spune ea. Înainte de a-și începe studiile la NYU, Brewer, care a crescut în Statele Unite, a petrecut câțiva ani în Israel și se afla în țară pe 7 octombrie 2023. „Cred că este foarte important pentru mine să particip la aceste alegeri, mai ales după anii pe care i-am trăit”, spune ea.

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Mama ei, care locuiește în San Diego de 20 de ani, a sosit luni în Israel și va petrece trei zile în țară. „Am vorbit cu mulți dintre prietenii mei din Statele Unite și am simțit cu toții că aceasta este singura ocazie în care trebuie să fim aici. Este un moment istoric.” Orit, care conduce o școală de predare a limbii ebraice în San Diego, nu vrea să spună exact cui îi va acorda votul, menționând doar că acesta reprezintă „o mare schimbare”.

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Potrivit Times Of Israel, luni, la Aeroportul Ben Gurion a domnit o atmosferă de carnaval. Avioanele soseau unul după altul pentru a aduce israelienii care se întorceau acasă pentru a vota marți.

„Israelienii au sosit împreună cu familiile sau doar unul dintre soți, deoarece copiii aflați în străinătate trebuiau să meargă la școală. Printre cei care s-au întors se aflau și tineri care își întrerupseseră călătoriile cu rucsacul în spate în Nepal.“, scrie publicația.

Orly Goren Tishbi, în vârstă de 46 de ani, a venit cu avionul din San Francisco pentru o vizită de 48 de ore ca să voteze, lăsându-și acasă soțul, Kfir, și cei doi copii. S-au mutat în SUA acum un an, din cauza slujbei lui Kfir în domeniul tehnologiei.

În timp ce primea un autocolant al Partidului Democrat, ea a spus: „Atmosfera din avion era foarte entuziastă. Toată lumea se întorcea acasă pentru a vota. Sper și cred că vom reuși să aducem o schimbare.”

Doi arabi israelieni, Omar Abed El Hai și Ali Masarwa, din Tira și, respectiv, Baka Al Garbiya, au venit cu avionul din India pentru a vota.

Matan Kapon, în vârstă de 34 de ani, a sosit cu avionul din Hamburg, Germania, împreună cu soția sa, Ilona, și copiii lor.