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Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. Unde se vor înregistra temperaturi de doar 7 grade. ANM, detalii de ultima oră pentru Gândul

Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. Unde se vor înregistra temperaturi de doar 7 grade. ANM, detalii de ultima oră pentru Gândul
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Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o schimbare bruscă a temperaturii. Vremea va fi din ce în ce mai rece și predominant închisă în sud-estul, sudul și centrul țării, unde sunt așteptate ploi și cantități însemnate de apă. La munte, la altitudini de peste 700 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 3-5 centimetri. În Capitală, va ploua, iar temperaturile maxime nu vor depăși 11 grade Celsius.

Ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte

Meteorologii au transmis că în Dobrogea, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și în Transilvania, ploile vor aduce cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat.

”Izolat, valorile vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, în special în sud-estul teritoriului.

La altitudini de peste 700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone, se va depune un nou strat de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 3 și 5 centimetri”, au transmis reprezentanții ANM.

Foto: ANM

În restul țării, nu sunt așteptate variații termice semnificative față de ziua precedentă. Norii vor fi temporari, iar ploile se vor semnala pe suprafețe restrânse.

Vânt puternic în estul Munteniei și la munte

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în estul Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră.

”Temporar, vântul va prezenta intensificări și în sudul și centrul Moldovei, precum și în Dobrogea, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 60-70 de kilometri pe oră”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi închis și va ploua. Cantitățile de apă vor ajunge la aproximativ 5 litri pe metru pătrat, iar temperatura maximă nu va depăși 11 grade Celsius.

La nivel național, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade Celsius în estul Transilvaniei și 17 grade Celsius pe litoral.

Cod galben de ploi în mai multe județe din țară

În intervalul 27 octombrie, ora 10:00, 28 octombrie, ora 12:00, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

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