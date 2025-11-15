Prima pagină » Actualitate » Accident în Timiș. 3 persoane rănite, după ce o mașină a intrat într-o ambulanță de transport dializă care circula regulamentar

Accident în Timiș. 3 persoane rănite, după ce o mașină a intrat într-o ambulanță de transport dializă care circula regulamentar

15 nov. 2025, 12:58, Actualitate
Accident în Timiș. 3 persoane rănite, după ce o mașină a intrat într-o ambulanță de transport dializă care circula regulamentar

Trei persoane au fost rănite în această dimineață, în urma unui accident care a avut loc pe DN 6, în localitatea Remetea Mare, județul Timiș, după un accident în care au fost implicate două mașini, între care o ambulanță de transport dializă.

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN 6, localitatea Remetea Mare, județul Timiș.

Au fost implicate două autoturisme, dintre care o ambulanță de transport dializă. În urma impactului au rezultat trei victime, două fiind din ambulanță. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Potrivit IPJ Timiș, mașina care s-a izbit de ambulanța privată era condusă de un bărbat de 58 de ani.

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a lovit ambulanța privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani. În urma impactului, șoferul de 58 de ani și cei doi pacienți din ambulanță au fost răniți și transportați la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani și de un bărbat de 77 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

