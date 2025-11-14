Prima pagină » Actualitate » POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital

POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital

Ruxandra Radulescu
14 nov. 2025, 21:27, Actualitate
Un polițist de la Brigada Rutieră a fost accidentat, vineri seara, de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din Capitală. Agentul în vârstă de 24 de ani a fost dus la spital, transmite Mediafax.

Accidentul a avut loc vineri, în jurul orei 18.15, în zona Rond George Coşbuc.

Potrivit primelor informații, șoferul mașinii, un șofer în vârstă de 37 de ani, l-a acroșat pe agentul de circulație, în zona Rond George Coşbuc, după ce a virat la stânga dinspre Bd. Libertății către Bd. Regina Maria.

Agentul de poliție era echipat regulamentar, având elemente reflectorizante pe uniformă, potrivit Brigăzii Rutiere.

În urma accidentului de circulație, polițistul în vârstă de 24 de ani a fost rănit, acesta fiind dus la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Șoferul care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Se fac cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.

