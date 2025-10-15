Prima pagină » Actualitate » Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

15 oct. 2025, 10:07, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Caz incredibil la Ploiești. O femeia care se afla la a treia încercare de a lua permisul auto a lovit un instructor auto și alte două mașini, când a ieșit din parcare, în vreme ce, pe scaunul din dreapta se afla chiar polițistul examinator.

Femeia în vârstă de 45 de ani era la a treia încercare de a lua permisul auto. Ea abia ce urcas la volan, iar în dreapta sa se afla polițistul examinator.

Accidentul a avut loc la pornirea de pe loc. Mașina avea, aparent, roțile virate, iar femeia nu a observant asta, astfel că a a accelerat și a intrat direct într-un instructor auto.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost prins între autoturism și alt vehicul. Cu picioarele struvite, el a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

În acest caz, anchetatorii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Momentan, nu au putut să precizeze dacă vizată va fi femeia aflată la volan, polițistul examinator sau amândoi.

„Din primele verificări a rezultat faptul un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, a anunțat IPJ Prahova.

