Cine este tânărul care a spulberat o mamă cu copilul în căruț. Femeia a murit pe loc, micuțul este grav rănit

Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă şi copilul său au fost loviți pe trecerea de pietoni, femeia murind în urma impactului, a fost identificat. Din postările sale de pe rețelele de socializare reiese faptul că avea o pasiune pentru mașini și condusul cu viteză.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”scrie acesta într-una din postările sale pe social media.

Luni, 13 octombrie, în jurul orei 16:00, un copil de un an, aflat în cărucior a fost rănit, iar mama lui a murit pe loc, după ce au fost loviți de un autoturism pe șoseaua Berceni din Bucureși. Impactul a avut loc atunci când mama și micuțul se aflau pe trecerea de pietoni.

Mama copilului, proiectată în sensul opus în urma impactului

În urma cercetărilor făcute la fața locului s-a constata că pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație. În urma impactului inișial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule.

„La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privir la producerea unui accident rutier pe şoseaua Berceni nr. 50. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe şoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior)”, informează Brigada Rutieră.

Femeia a decedat pe loc, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, având traumatisme multiple. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

