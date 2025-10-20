Accident pe A3, la Gruiu. Traficul spre Capitală, îngreunat

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, luni dimineață, 20 octombrie, pe Autostrada A3 București-Ploiești, în localitatea Gruiu, din județul Ilfov, sensul spre Capitală.

Un accident produs între mai multe mașini a dat peste cap traficul, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit sursei citate, coliziunea s-a produs aproape de localitatea Gruiu, la kilometrul 34 al autostrăzii A3 București-Ploiești, mai multe autovehicule fiind implicate în accident.

Deocamdată, nu sunt informații că ar fi victime.

Trafic dificil și pe DN1

De asemenea, Centrul Infotrafic mai informează că sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane din cauza lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel, pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20-25 octombrie.

Din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C-Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Totodată, DN 67C-Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, a riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.

Poliția Rutieră recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

