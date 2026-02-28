Prima pagină » Știri externe » Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului

28 feb. 2026, 15:59, Știri externe
Președintele rus Vladimir Putin a discutat despre atacurile în plină desfășurare din Iran în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a confirmat, sâmbătă, pentru Interfax, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Mai exact, președintele Rusiei a organizat o videoconferință cu Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre recentele acțiuni militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

Peskov nu a oferit alte detalii în această privință.

Mai devreme astăzi, Ministerul de Externe al Rusiei a condamnat atacul lansat de Statele Unite, în coordonare cu Israelul, asupra Iranului, calificându-l drept o „agresiune neprovocată”.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, l-a criticat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmând că „pacificatorul și-a arătat adevărata față”.

Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator

De ce au bombardat SUA și Israelul Iranul. Cronologia discuțiilor și amenințărilor care au dus la atacuri

