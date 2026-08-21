Un incident care ar fi putut avea urmări periculoase a avut loc pe Valea Oltului, joi seară. O platformă plină cu mașini a pierdut o roată, dar a continuat să mai ruleze încă 10 kilometri. La doar câteva secunde după ce roata s-a desprins de remorcă, aceasta a fost izbită de o autoutilitară. Incidentul a fost filmat de un alt participant la trafic.

O platformă care transporta mai multe autoturisme a pierdut o roată în mers. Aceasta a ajuns pe contrasens și a fost lovită de o utilitară. Un alt șofer a evitat în ultimul moment o coliziune în lanț, trăgând de volan spre sensul opus. Autoturismul care a lovit roata tracta un alt vehicul cu o șufă.

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A condus fără roată 10 kilometri

Platforma a continuat să circule mai bine de 10 kilometri fără una dintre roți. Șoferul nu și-ar fi dat seama de incident până când a fost oprit de conducătorul auto care a filmat momentul. Imaginile care au ajuns postate pe internet au generat un val de reacții din partea utilizatorilor. Aceștia au criticat verificarea tehnică insuficientă a vehiculelor și lipsa de atenție a șoferilor față de încărcătură și față de oglinzi, arată Adevarul.ro.

„Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cât mai repede posibil”

„Cer 1200-1500 de euro ca să-ți aducă o mașină din Germania și ei umblă cu platformele toate ruginite, de le zboară roțile”

„Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio asigurări”

„Doamne ferește! Șoferul cu a doua prelată a fost foarte bun. (Chiar dacă a greșit că a stat prea aproape)”

„Asigurarea firmă pe firmă oare se ține? Veșnică problemă condusul bară la bară că noi suntem de la aceeași firmă și „trebuie” să mergem în coloană… nota 2 pentru asta”

Sursă foto & video: Facebook/Info Argeș News