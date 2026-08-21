Un incident care ar fi putut avea urmări periculoase a avut loc pe Valea Oltului, joi seară. O platformă plină cu mașini a pierdut o roată, dar a continuat să mai ruleze încă 10 kilometri. La doar câteva secunde după ce roata s-a desprins de remorcă, aceasta a fost izbită de o autoutilitară. Incidentul a fost filmat de un alt participant la trafic.
O platformă care transporta mai multe autoturisme a pierdut o roată în mers. Aceasta a ajuns pe contrasens și a fost lovită de o utilitară. Un alt șofer a evitat în ultimul moment o coliziune în lanț, trăgând de volan spre sensul opus. Autoturismul care a lovit roata tracta un alt vehicul cu o șufă.
Platforma a continuat să circule mai bine de 10 kilometri fără una dintre roți. Șoferul nu și-ar fi dat seama de incident până când a fost oprit de conducătorul auto care a filmat momentul. Imaginile care au ajuns postate pe internet au generat un val de reacții din partea utilizatorilor. Aceștia au criticat verificarea tehnică insuficientă a vehiculelor și lipsa de atenție a șoferilor față de încărcătură și față de oglinzi, arată Adevarul.ro.
Sursă foto & video: Facebook/Info Argeș News