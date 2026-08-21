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O platformă plină cu mașini a pierdut o roată pe Valea Oltului, dar a continuat să meargă încă 10 km. O autoutilitară s-a izbit de componenta remorcii

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Un incident care ar fi putut avea urmări periculoase a avut loc pe Valea Oltului, joi seară. O platformă plină cu mașini a pierdut o roată, dar a continuat să mai ruleze încă 10 kilometri. La doar câteva secunde după ce roata s-a desprins de remorcă, aceasta a fost izbită de o autoutilitară. Incidentul a fost filmat de un alt participant la trafic.

O platformă care transporta mai multe autoturisme a pierdut o roată în mers. Aceasta a ajuns pe contrasens și a fost lovită de o utilitară. Un alt șofer a evitat în ultimul moment o coliziune în lanț, trăgând de volan spre sensul opus. Autoturismul care a lovit roata tracta un alt vehicul cu o șufă.

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O platformă plină cu mașini a pierdut o roată pe Valea Oltului, dar a continuat să ruleze pe șosea

A condus fără roată 10 kilometri

Platforma a continuat să circule mai bine de 10 kilometri fără una dintre roți. Șoferul nu și-ar fi dat seama de incident până când a fost oprit de conducătorul auto care a filmat momentul. Imaginile care au ajuns postate pe internet au generat un val de reacții din partea utilizatorilor. Aceștia au criticat verificarea tehnică insuficientă a vehiculelor și lipsa de atenție a șoferilor față de încărcătură și față de oglinzi, arată Adevarul.ro.

  • „Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cât mai repede posibil”
  • „Cer 1200-1500 de euro ca să-ți aducă o mașină din Germania și ei umblă cu platformele toate ruginite, de le zboară roțile”
  • „Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio asigurări”
  • „Doamne ferește! Șoferul cu a doua prelată a fost foarte bun. (Chiar dacă a greșit că a stat prea aproape)”
  • „Asigurarea firmă pe firmă oare se ține? Veșnică problemă condusul bară la bară că noi suntem de la aceeași firmă și „trebuie” să mergem în coloană… nota 2 pentru asta”

Sursă foto & video: Facebook/Info Argeș News

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