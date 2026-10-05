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După vizita la DNA, Bolojan pare că a reevaluat criza politică și dă semnale că ar vota un Guvern, după consultările de la Cotroceni: „Vom vedea care sunt posibilitățile pentru a evita prelungirea blocajului politic”

Flavius Niculescu
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Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv. Totodată, astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Prezent la consultări, liderul PNL a declarat că exlcude orice variantă ca partidul său să formeze un Guvern alături de PSD și că, în scenariul în care partidul condus de Sorin Grindeanu va intra la guvernare, PNL va trece în opoziție. Declarațiile lui Ilie Bolojan vin la câteva zile după ce a fost audiat la DNA Iași, în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție” / „Vom discuta cu viitorul premier desemnat”

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni. Nu vom fi într-o guvernare cu PSD, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situația în care, dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție.

De asemenea, fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic.

Vom aștepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile pe baza acestor argumente”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan.

Gândul acoperă integral evenimentele care au loc la Palatul Cotroceni, cu prilejul consultărilor organizate de președintele României pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Toate informațiile, imaginile și declarațiile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

Comentarii 1

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