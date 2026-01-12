Sensul giratoriu al morții | Care este cea mai periculoasă intersecție cu sens giratoriu din București

Giratoriul de la intersecția Centura București cu Tunari, deși este situat tehnic la limita orașului, este supranumit „intersecția criminală” sau „sensul giratoriu al morții”.

Motivul pentru care este periculoasă această intersecție

Înainte de modernizări, la intersecția Centura București cu Tunari, șoferii trebuiau să traverseze fluxuri de trafic de mare viteză fără benzi de accelerare.

Dar, chiar și după amenajări, rămâne un punct critic din cauza volumului uriaș de trafic greu și a vizibilității reduse pe timp de noapte.

Din această cauză, au avut loc mai mult accidente rutiere în această zonă…

