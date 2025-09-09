Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România. „Nu e dificil, e chiar ușor”

Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România. Culesul de struguri li se pare o muncă foarte ușoară și bănoasă.

În podgoria Jidvei, toamna se așterne treptat și mirosul strugurilor este tot mai îmbietor, semn că se dă startul la cules.

Sunt 2.500 de hectare cultivate și munca se face atât manual, cât și mecanizat. Salvarea podgoriei stă în mâna celor 400 de cetățenilor străini, scrie observatornews.ro.

„Ne aflăm într-o plantaţie tânără de anul patru de Chardonnay. E o parcelă de vreo 30 de hectare. Dulci, grozavi, ăştia Chardonnay au acum undeva la 200 de grame de zahăr. Vom intra să recoltăm”, explică inginerul Marin Cucurǎ, pentru sursa citată.

Strugurii din podgoria Jidvei, culeși de asiatici

Culesul a început cu soiul Fetească Regală, unde circa 400 de cetățeni asiatici strâng recolata cu mare implicare. Munca este răsplătită pe măsura efortului.

Un cetățean străin spune că muncește de doi ani la cules de struguri și i se pare o muncă ușoară, iar din banii câștigați își susține familia.

„Îmi place foarte mult. Nu e dificil, e chiar ușor să adun strugurii, să îi pun în găleți și apoi în tractor”, spune un alt muncitor asiatic.

Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”

Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”. Un cetățean nepalez, venit să muncească în România, a recunoscut ce salariu primește în țara noastră, de fapt. „Salut, bună seara! Ce faceți voi? Eu cred că bine. Noi… nu bine, că astăzi a fost vineri, mâine e sâmbătă. Pentru voi… sâmbăta și duminica e foarte bine, pentru noi nu e bine, că mâine iar mă duc la muncă. Dacă nu mă duc la muncă, banii ioc… nu mai pot să mănânc nimic, fără bani, nimeni nu dă mâncare, știi? Trebuie să muncești”, spune un muncitor nepalez într-o postare postată pe Facebook.

