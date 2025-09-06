Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”

Vlogger-ul Lucian Popa a stat de vorbă cu un srilankez care lucrează în România. Deși se află doar de trei ani în țara noastră, asiaticul a învățat deja limba română și poate comunica aproape perfect.

– Știi românește?

– Puțin.

– Și îți place aici?

– Da, spune srilankezul.

Câștigă 3.500 de lei pe lună și are totul inclus. Concediul, transportul până acasă, asigurările de sănătate, sunt achitate de angajator.

Mai mult, cu banii câștigați în România, acesta își poate construi o casă în Sri Lanka în trei ani.

Srilankezul mai spune că își va aduce și prietenii să lucreze pe meleagurile noastre, fiind mulțumit de ceea ce primește aici.

– Dar cum e viața, bună, îți place?

– Da.

